„Mr. Credit“ geht in die Freizeitphase

Anfang April hat Michael Eggendinger seine letzte Jahresrechnung im Gemeinderat vorgetragen. Der Haushalt am kommenden Dienstag ist dann schon Sache seiner Nachfolgerin Andrea Niedermayr. „Mr. Credit“, so sein Spitzname, geht in die Freizeitphase seiner vierjährigen Altersteilzeit.

Seit 1. Januar 1992 war Michael Eggendinger Kämmerer der Marktgemeinde Altomünster, hatte jährlich ein Budget von mehreren Millionen Euro zu verwalten. Am 31. Juli ist sein letzter Tag in der Arbeitsphase seiner Altersteilzeit. Pensionär ist der Altomünsterer dann im Jahr 2021.

Angefangen aber hat der 62-Jährige in der Gemeinde Indersdorf als Standesbeamter, als Berater für Rentenangelegenheiten und als Sachbearbeiter für öffentliche Sicherheit und Ordnung. Damals hatte er Veranstaltungen wie etwa das Motorradtreffen mit Rockfestival zwischen Karpfhofen und Arnbach vor etlichen Jahren zu regeln. „Bei 5000 Bikern hatte ich schon ein bisschen Herzklopfen“, gibt Eggendinger zu.

In seiner Zeit als Kämmerer hat Eggendinger nur einmal die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen: Als in der Ära Wagner die Großkläranlage in Unterzeitlbach gebaut und die Ortsteile nach und nach angeschlossen wurden. Damals war sich der Gemeinderat einig, die Kosten für die Kläranlage nicht über Verbesserungsbeiträge, sondern über Gebühren zu finanzieren. Die sind folglich in den vergangenen Jahren von 50 Pfennig pro Kubikmeter Schmutzwasser auf nun 4,24 Euro angewachsen. „Aber es ist uns gelungen, der breiten Masse diesen Umstand zu erklären“, so Eggendinger.

Das ist sicherlich auch seiner ruhigen und gelassenen Art geschuldet, mit der er Jahr für Jahr im Gemeinderat auch den Haushalt oder die Jahresrechnungen erklärt und wirklich jede Frage geduldig beantwortet hat.

Von Eggendingers Gelassenheit und profunden Kenntnissen hat Andrea Niedermayr profitiert. Sie wurde seit 1. Juli vom Noch-Kämmerer eingearbeitet, was trotz engem Büro mit drei Bildschirmen für die verschiedenen Arbeitsbereiche durchwegs harmonisch verlaufen ist.

Die 52-Jährige wohnt in Klingen und ist seit fast 30 Jahren in der Kommunalverwaltung tätig, zuletzt als Stadtkämmerin von Stadtbergen bei Augsburg. Die Arbeit in der Marktgemeinde sei anders, aber nicht minder interessant. Vor allem das Projekt Schultreppe 4: „Die Weichen sind gestellt, aber man weiß nie, was kommt. Das könnte noch anspruchsvoll werden“, meint Andrea Niedermayr.

Altomünster sei ein Schmuckkästchen und eine „innovative und kreative Gemeinde“, so Niedermayr, die sich selbst als „absoluten Zahlenmenschen“ bezeichnet.

Michael Eggendinger will das Kommunalgeschehen weiterverfolgen und vor allem den Mittelweg finden „zwischen dem Rentner, der in ein Loch fällt, und dem, der sagt, er habe keine Zeit“, scherzt er.

Vor allem will Eggendinger Versäumtes nachholen. Als Gründungsmitglied der örtlichen Vhs habe er zum Beispiel noch nie einen Kurs besucht. Und er bekomme wöchentlich Angebote von Vereinen, Kassier zu werden. „Aber im Vorfeld will ich nicht meine Ruhe verlieren.“ Sabine Schäfer