Nach Unfall: Zeuge stoppt alkoholisierten Autofahrer

Ein Verkehrsunfall, der sich am Samstagmittag in Wollomoos im Begegnungsverkehr ereignete, ging gerade noch einmal glimpflich aus, hat aber zumindest für einen Beteiligten erhebliche Konsequenzen.

Altomünster – Gegen 12.30 Uhr war ein 54-jähriger Aichacher mit seinem Audi von Aichach in Richtung Dachau unterwegs. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung geriet er laut Zeugen mehrmals auf die Gegenspur, wobei es in Wollomoos zu einer Streifkollision mit einem entgegenkommenden Suzuki Vitara kam. Obwohl an beiden Autos erheblicher Schaden entstand, setzten beide Autofahrer ihre Fahrt ohne anzuhalten fort.

Der Audi-Fahrer kam aber nicht weit, da ihn ein nachfolgender Zeuge mit einem gewagten Überholmanöver zum Anhalten überzeugen konnte. Der 54-Jährige steuerte daraufhin seinen Pkw nach links in eine Einmündung und machte an einer steinernen Garteneinfassung eine Punktlandung. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. An seinem Pkw entstand ein Sachschaden, der auf 3000 Euro geschätzt wird.

Kurios: vom eigentlichen Geschädigten, dem Suzuki-Fahrer, fehlt bislang jede Spur. Laut Zeugen handelt es um einen silbergrauen Suzuki Vitara mit Dachauer Kennzeichen. Der unbekannte Fahrzeugführer soll in Richtung Aichach weitergefahren sein, obwohl der Pkw an der Fahrerseite erheblich beschädigt sein müsste. Die PI Dachau hofft unter 0 81 31/56 10 auf Hinweise.

mm