Zwei Autofahrerinnen nach Frontalzusammenstoß schwerst verletzt

Trümmerfeld: Nach dem Zusammenstoß zweier Autos am Sonntag waren Feuerwehren Altomünster, Eisenhofen, Oberzeitlbach und Wollomoos sowie das THW im Einsatz. © KFV

Zwischen Oberzeitlbach und Pfaffenhofen sind am Sonntagvormittag gegen 9.45 Uhr zwei Audis kollidiert. Der genaue Unfallhergang ist bisher noch nicht geklärt.

Altomünster – Laut Polizei war eine 60-jährige Audi-Lenkerin aus Affing in Richtung Pfaffenhofen unterwegs und kollidierte dabei – aus bisher noch nicht geklärter Ursache – kurz nach Oberzeitlbach mit einem entgegenkommenden Audi. Eines der Unfallfahrzeuge wurde durch die Wucht des Aufpralls in eine Wiese geschleudert und die Fahrerin in dem Wrack eingeschlossen, sie wurde von der Feuerwehr Altomünster mit hydraulischem Rettungsgerät befreit.

Die 60-jährige sowie die weitere Unfallbeteiligte, eine 18-Jährige aus dem Gemeindebereich Altomünster, mussten mit schwersten Verletzungen in Münchener Krankenhäuser geflogen werden. Der Sachschaden beträgt etwa 40 000 Euro.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft München II wurde ein Gutachter zur Klärung der Ursache bestellt. Die Staatsstraße war zirka drei Stunden komplett gesperrt. Mehrere Feuerwehren aus umliegenden Ortschaften und das THW waren im Einsatz. pid

