Schreibzeug ja, Spielzeug nein

In der Coronakrise muss Isemann und Staller sehr flexibel sein. Das Kaufhaus darf etwa Schreibzeug verkaufen, Spielzeug hingegen nicht.

Altomünster – In seinem 100-jährigen Bestehen hat das Kaufhaus Isemann und Staller schon einiges miterlebt. Aber dass man seine Kunden nur noch eingeschränkt mit Mundschutz und Abstand bedienen kann – das ist auch für das Traditionsunternehmen eine völlig neue Situation.

Seit 2011 führt Andrea Müller das Kaufhaus in der dritten Generation. Ihre Tante Hermine Staller steht ihr aber nach wie vor mit Rat und Tat zur Seite und lässt sich auch von der Corona-Pandemie nicht aus dem Geschäft vertreiben.

Für Vorsichtsmaßnahmen ist gesorgt. Andrea Müller arbeitet mit Mundschutz und Sicherheitsabstand. Vor der Theke steht ein Spender mit Desinfektionsmittel, persönliche Gespräche werden auf ein Minimum reduziert. Vieles läuft seit Beginn der Ausgangsbeschränkungen über die sozialen Medien. „Ich bin von morgens bis abends am Handy“, beschreibt die 58-Jährige ihren neuen Tagesablauf. Darüber ist sie aber froh. Denn so kann sie weiterhin für ihre Kunden da sein und „muss nicht zusperren“. Das Geschäft ist täglich von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Verkaufen darf sie in der Zeit aber nur Schreibwaren und Büroartikel sowie Gas. Alles andere wurde als nicht systemrelevant eingestuft und darf nicht mehr direkt im Laden erworben werden.

Ostergeschenke für die Enkel zum Beispiel kann man sich vor Ort bei Isemann und Staller anschauen, aber nicht kaufen. Auch die erste Etage mit Dekoartikeln, Haushaltswaren und vielem mehr ist mit Absperrband versperrt. Stöbern und in Ruhe einkaufen geht halt momentan leider nicht. Dafür liefert Andrea Müller alle gewünschten Artikel direkt an die Haustür.

Falls die Kunden etwas wollen, was momentan nicht auf Lager ist, kann sie das auch sofort bestellen. Bilder ihrer Ware verschickt sie auf Wunsch per Whatsapp. Zudem hat die Geschäftsfrau auf Facebook vieles eingestellt.

Knapp 9000 Klicks hat sie seit dem ersten Post am 31. März gezählt. Eine Zahl, die sie stolz und froh macht. „Die Unterstützung von unseren Kunden und Freunden ist groß“, betont die Geschäftsfrau.

Ihre Kundschaft stammt zu „99 Prozent“ aus Altomünster, Erdweg, Aichach und Indersdorf. Man kennt sich, ist oft per Du. So wie mit Andrea Simm-Angerbauer. Die beiden lagen sogar zusammen im Kreißsaal. Das verbindet. „Bevor ich mir was im Internet bestelle, geh’ ich lieber hierher“, betont die Stammkundin. Woanders hingehen als zu Isemann und Staller kommt für die Altomünsterin auch in Corona-Zeiten gar nicht in Frage. „Man muss sie ja unterstützen“, erklärt Andrea Simm-Angerbauer ihre Motivation, und bestellt ganz selbstverständlich Spielsachen für ihre Enkel zu Ostern.

Auch Propangas und Treibgas verkauft Isemann und Staller weiterhin, das die Gastronomen oder Imbisstände ja nach wie vor dringend benötigen. Entweder direkt aus dem Container hinter dem Geschäft oder per Lieferung. Die Reinigungsannahme läuft ebenso normal weiter.

Andrea Müller ist trotz allem positiv gestimmt und strahlt das auch in ihrem Geschäft täglich aus. Unterkriegen lassen will sie sich nicht. Zusammen mit ihrer Familie stemmt sie diese besondere Zeit. Das 100-jährige Bestehen soll ebenso wenig unter den Tisch fallen.

Ein bisschen Wehmut klingt in ihrer Stimme aber doch, wenn sie von den vielen schönen Sachen schwärmt, die sie auf verschiedenen Messen eingekauft hat. Die müssen bezahlt werden, schön im Laden präsentieren kann sie die Ware aber nicht. „Die werden dann nächstes Jahr verkauft“, sagt sie dann doch optimistisch. In der Krise denkt Andrea Müller auch nicht nur an sich. Sie gibt ihren Lieferanten und Vertretern alle Infos weiter, die sie selbst bekommt oder recherchiert hat. Zusammenhalten in der Corona-Krise ist für das Traditionsunternehmen selbstverständlich.

Bestellungen

werden von Montag bis Samstag von 9 bis 12 Uhr unter der 0 82 54/83 47 entgegengenommen. Darüber hinaus auch per Whatsapp unter 01 72/1 48 88 86 oder per Mail an isemann.staller@gmail.com sowie auf Facebook.

Simone Wester