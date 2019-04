Altomünsterfeiert stromlos

In Altomünster wird dieses Jahr wieder stromlos gefeiert: Das beliebte Fest mit Musik ohne Verstärker soll wieder stattfinden.

Altomünster – In Altomünster wird wieder das Stromlos-Fest gefeiert. Unter Leitung von Kulturreferent Dr. Bernhard Stöhr fand dazu eine erste Zusammenkunft im Sitzungssaal des Rathauses statt. Stöhr gab sich von Anfang an überzeugt, dass wieder ein schönes Fest mit den Vereinen und Dorfgemeinschaften auf und um den Marktplatz herum aufgezogen werden kann.

„Stromlos“ heißt die Veranstaltung, weil die Musikgruppen ohne Verstärker auftreten müssen. Geboten wird also Musik pur.

Vor drei Jahren hatte dieses Fest Premiere in Altomünster gefeiert. Und es schlug voll ein, nicht nur bei den Veranstaltern, sondern auch bei den Gästen von nah und fern. Heuer soll es am 7. September stattfinden, gerade noch in der Ferienzeit, um auch den ungarischen Freunden aus der Partnergemeinde Nagyvenyim die Möglichkeit zu geben, dabei zu sein. Denn mit dem Fest wird auch gleichzeitig das 25-jährige Bestehen der Partnerschaft gefeiert.

Beginn ist um 16 Uhr mit dem Einmarsch der Beteiligten auf dem Marktplatz. Das Ende wurde auf 2 Uhr morgens festgelegt. Über zehn Gruppierungen haben sich bereits angemeldet, die in bewährter Weise für Speis und Trank, aber auch für viel Unterhaltung sorgen werden. Musik wird es vom Gospelchor „Joyful Voices“, der Melody Company, dem Musikverein Altomünster, den Pipinsrieder Musikanten und von einer Trommlergruppe geben. Außerdem haben eine Tanzgruppe aus Ungarn und ein Zauberkünstler ihr Kommen zugesagt.

Wer noch mitmachen möchte, ob Verein, Musiker oder sonstige Interessierte, soll sich umgehend im Infobüro der Gemeinde melden.

Gisela Huber