Marktplatz in Altomünster: Tempo 30 mehrheitlich abgelehnt

Tempo 30 auf und rund um den Marktplatz Altomünster wird es nicht geben. Der Bauausschuss lehnte einstimmig den Antrag eines Altomünsterers ab.

Altomünster – Entlang der Halmsrieder Straße, Bahnhofstraße, Marktplatz und Nerbstraße handele es sich um einen Schulweg und um einen Weg zum Zug, hatte der Antragsteller seinen Vorstoß begründet. Die zugelassene Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometer werde in diesem Bereich oft überschritten.

Bereits im Herbst 2017 wurde ein erster Antrag auf Geschwindigkeitsbeschränkung in der Halmsrieder Straße gestellt. Damals wurde das Geschwindigkeitsmessgerät dort zwei Wochen lang aufgestellt. Die Geschwindigkeitsüberschreitungen im Bereich über 50 Stundenkilometer betrugen 16 Prozent, teilte die Polizei Dachau der Verwaltung damals mit. Zudem werde die Halmsrieder Straße als Ortsverbindungsstraße gesehen, sodass nach Vorgaben des Innenministeriums keine Beschränkung auf 30 Stundenkilometer zulässig sei. Bei der Bahnhofstraße handelt es sich um eine Kreisstraße. Deshalb müsste eine Geschwindigkeitsbeschränkung beim Landratsamt beantragt werden.

Für den kompletten Bereich Bahnhofstraße, Marktplatz und Nerbstraße rät die Polizei ebenfalls, auf eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Stundenkilometer zu verzichten. Gerade im Hinblick auf den Schulweg gebe es auch Ausweichmöglichkeiten wie beispielsweise über den Bahnhof, den Fußweg „Am Duschlanger“, die Friedhof- und Steinbergstraße. In den letzten beiden Straßen besteht bereits eine Zone Tempo 30, so die Polizei.

Am Marktplatz selbst hält die Polizei eine Tempobeschränkung dagegen für überlegenswert. Dafür würde sie anbieten, zusammen mit der Verwaltung Vorschläge für den Geltungsbereich und die entsprechende Beschilderung auszuarbeiten.

Dies lehnte der Bauausschuss jedoch mit vier zu drei Stimmen ab. Mehrheitlich abgelehnt wurde zudem ein gewünschter Fußgängerüberweg im Bereich der Eisdiele am Marktplatz. Auch hier stützte sich der Bauausschuss auf die Aussage der Polizei Dachau. Rechtlich sei die Errichtung eines solchen Überweges zum Beispiel erst möglich, wenn mehr als 50 Fußgänger dort die Straße überqueren und mehr als 200 Fahrzeuge in derselben Stunde diese Straße befahren. Zudem sei nicht genügend Platz an den Straßenrändern und der Abstand zwischen der Ausfahrt aus dem Parkplatz am Hofbauern-Anwesen und der des Jörgerrings zu gering.

Klares Nein auch zu Geschwindigkeitsbegrenzungen im Umkreis der Kinderbetreuungseinrichtungen im gesamten Gemeindegebiet. Im Umkreis der Grund- und Mittelschule besteht dagegen bereits eine Tempo-30-Zone, die zeitlich nicht beschränkt ist. Eine dauerhafte Geschwindigkeitsbeschränkung am BRK-Pflegeheim in der Stumpfenbacher Straße von der Kreuzung Aichacher Straße bis zur Einmündung Hedwiga-Straße hat der Bauausschuss hingegen beschlossen.

Versetzt wird das Mitfahrbankerl am Bahnhof nach einer entsprechenden Anfrage des Organisationsteams. Die Verwaltung will anbieten, die Mitfahrerbank und das Schild probeweise unter dem Baum an der Ausfahrt Bahnhof zur Bahnhofsstraße aufzustellen.

Sabine Schäfer