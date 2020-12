Sanierung der Abwasserkanäle in Altomünster: Kostspielige Arbeiten im Untergrund

Es wird langwierig und vor allem teuer. Doch die Sanierung von Abwasserkanälen in der Gemeinde Altomünster ist mehr als notwendig.

Von Sabine Schäfer

Altomünster – Schon seit Jahren beschäftigt sich das Ingenieurbüro aus Aichach mit dem Altomünsterer Kanalnetz. In den vergangenen Monaten wurden die überwiegend gemeindlichen Abwasserleitungen von einer Fachfirma mit der Kamera befahren und die Daten anschließend vom Büro Mayr auf den baulichen Zustand und die hydraulische Leistungsfähigkeit aufbereitet und bewertet. Dabei wird mit einer Skala von 0 bis 4 gearbeitet. 0 bedeutet sofortiger, 4 vorerst kein Handlungsbedarf.

Eine solche Prüfung müssen Gemeinden nach der Länderverordnung alle zehn Jahre durchführen, um die rechtlichen Grundlagen nach dem Wasser- und Abwassergesetz zu erfüllen. Was dabei herausgekommen ist, stellten Ingenieur Robert Frank und Rupert Mayr in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats mit vielen Videoaufnahmen vor.

68,9 der insgesamt 75 Kilometer Hauptkanäle hat ein Fachbüro mit der Kamera durchleuchtet. Der Rest sei nicht befahrbar gewesen, so Robert Frank. Zu sehen waren Wurzelschäden, lecke Leitungen oder zerbröckelnde Betonwände. Bei drei Prozent der Kanäle bestehe sofortiger Handlungsbedarf. 21 Prozent oder 14 Kilometer sollten innerhalb eines Jahres repariert werden (Bewertung 1). Innerhalb von fünf Jahren muss sich die Marktgemeinde um die Verbesserung des Zustands von zwölf Prozent des Kanalnetzes kümmern (Bewertung 2), innerhalb von zehn Jahren um elf Prozent (Bewertung 3), beim Rest, etwa 36 Kilometer, besteht vorerst kein Handlungsbedarf (Bewertung 4).

Bei den 3209 untersuchten Anschlussleitungen (insgesamt 3340) ist bei vier Prozent schneller Handlungsbedarf gegeben, 69 Prozent hingegen sind in Ordnung.

Frank schlüsselte Schäden nach Ortsteilen auf. Exemplarisch seien hier nur jeweils ein bis zwei je Ortsteil genannt. So sind in Stumpfenbach zwei Drittel des Kanalnetzes in Ordnung, größere Probleme zeigen sich vor allem in der Ortsdurchfahrt. In Unterzeitlbach ergeben sich primär in der Mantelbergstraße häufige hydraulische Probleme, teilweise sind in der Hauptstraße die Kanäle undicht. In der Dorfstraße von Oberzeitlbach liegt ein alter Kanal, der baulich schlecht, aber hydraulisch noch gut ist. In der Oberndorfer Straße gibt es viele Fremdwassereinläufe.

In Hohenzell wurden 40 Prozent des Kanalnetzes um 1960 erbaut. Teilweise habe man hier schlechte bauliche Substanz, so Robert Frank.

Kiemertshofen hat einen hohen Anteil von Zustandsklasse 1. Das Neubaugebiet sei ein „grüner Bereich“. Gleiches gilt für Pfaffenhofen (großer Anteil an Schadensklasse 1). „Die Schadensbilder sind über den ganzen Ort verteilt“, so Robert Frank.

Besser sieht es in Wollomoos aus. In der Hangstraße ergibt sich teilweise hydraulische Überlastung.

In Thalhausen sei schon einiges an Verbesserungen passiert. Erhebliche Schäden durch Wurzelwerk wurden jedoch in der Schmidbergstraße festgestellt.

Auch in Pipinsried wurde Vorarbeit geleistet, vor allem in der Unteren und Oberen Dorfstraße. Anschauen müsse man sich aber unter anderem die Gärtnerstraße.

In der Erweiterung des Gewerbegebiets Altomünster gibt es laut Planer fast keine Schäden. Der Kanal in der Ruppertskirchner Straße sei aus baulicher Sicht jedoch dringend zu ersetzen. In schlechtem Zustand ist auch der Kanal in der Aichacher Straße, am Kalvarienberg ist der Kanal überlastet.

In Absprache mit Bürgermeister Michael Reiter und der Verwaltung hat das Ingenieurbüro bereits einen Zehn-Jahresplan erarbeitet. So werden in 2021 die ersten Maßnahmen ausgeschrieben. 2022 ist der Kanal unterhalb der Aichacher Straße dran. Zudem sollen jährlich 100 000 Euro in Reparaturen gesteckt werden.

2023 soll ein neuer Kanal in der Adelstraße in Hohenzell gebaut werden. 2024 sind Oberzeitlbach und Oberndorf dran. Ein Jahr später werden Arbeiten in Pfaffenhofen und in der Raiffeisenstraße in Wollomoos begonnen. 2026 soll ein neuer Kanal in der Ruppertskirchner Straße verlegt werden. 2027/28 werden die Probleme in Kiemertshofen angegangen. 2029 folgt die Lampadiusgasse in Altomünster, 2030 die Gärtnerstraße und die Reichertshauser Straße in Pipinsried und 2031 schließlich Altomünster, unter anderem mit dem Bürgermeister-Sedlmair-Weg und dem Hochweg.

Das Gesamtpaket wird rund 13 Millionen Euro schwer, verteilt auf zehn Haushaltsjahre. Dabei handelt es sich laut Verwaltung um eine grobe Schätzung. Kosten für die Entsorgung belasteter Böden oder Umverlegungen von Leitungen seien noch nicht berücksichtigt. Bis 2021 werden 50 Prozent der Kosten gefördert, danach vier Jahre lang 40 Prozent.

Bürgermeister Michael Reiter erklärte allerdings, dass das vorgestellte Sanierungskonzept „nicht in Stein gemeißelt sei, sondern neuen Anforderungen zum Beispiel anstehenden Straßensanierung entsprechend angepasst werden müsse.

Georg Huber (CSU) wollte wissen, ob die Sanierung der Ruppertskirchner Straße bis 2026 geschoben werden müsse. Der Gemeindechef betonte, dass die Straße auf jeden Fall nach der Kanalsanierung repariert werde.

Markus Hagl (FW) war es wichtig, „dass die Bürger in Thalhausen den Kanal befahren lassen. Es kann nicht sein, dass jetzt repariert wird und dann kommt ein neuer tieferer Kanal hinein.“ Rupert Mayr antwortete, dass die neuen Kanäle zwar tiefer liegen, der Anschluss aber kein Problem sei.

Mit dem vorgestellten Sanierungskonzept zeigte sich der Marktgemeinderat aber grundsätzlich einverstanden.