Verabschiedung ehemaliger Gemeinderäte in Altomünster

Elf Räte mit 168 Jahren Erfahrung gewürdigt

Es wäre auch seine Verabschiedung gewesen. Doch selbst bei diesem Termin war der im vergangenen Jahr abgewählte Altomünsterer Bürgermeister Anton Kerle (CSU) verhindert, wie sein Nachfolger Michael Reiter (FWG) ihn bei der Feier im Kapplerbräu entschuldigte. Coronabedingt war es ein verspäteter Abschied der Gemeinderäte – herzlich und würdig zugleich.

Altomünster – Wie in der gesamten Legislaturperiode 2014 bis 2020 saß das Gremium noch einmal zusammen. Allerdings nicht, um Entscheidungen zu treffen, sondern um „elf Persönlichkeiten aus dieser Runde aus ihrer ehrenamtlichen Verantwortung für unsere Marktgemeinde zu entlassen“, wie Bürgermeister Michael Reiter es ausdrückte. Aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei war Wolfgang Graf, der – ebenso wie Anton Kerle – Urkunde und Geschenk nun nach Hause geliefert bekommt.

Die Feier, perfekt organisiert von Tanja Fischer, Vorzimmerdame von Bürgermeister Reiter, wurde musikalisch umrahmt vom Duo „Melody Company“, das allerdings gar nicht erst die Stimmung ankurbeln musste. Auch die Rathausmitarbeiter, die am meisten mit den Ratsmitgliedern betraut waren, hatte Reiter dazugeladen.

Mehr als die Hälfte des Marktgemeinderats hat mit der Kommunalwahl 2020 die kommunalpolitische Arbeit beendet. Zwangsläufig gingen bei solchen Einschnitten ein Ansichts- und Sinneswandel und eine andere „Art der Auseinandersetzung auf vielen Gebieten, auch mit einem anderen Verständnis von Kommunalpolitik einher“, erklärte Reiter in seine Rede. Immer sei damit zugleich ein „Verlust von Erfahrung und Wissen verbunden“. Reiter sprach allerdings auch von „großen Chancen“, die man ergreifen und nutzen könne.

Eine starke Gemeindepolitik müsse nach Ansicht des Gemeindechefs „objektiv, abwägend und unvoreingenommen an die Lösung von Problemen herangehen“. Doch sei vielfach gerade dieser Punkt Ursache dafür, dass Politik und die Meinung zunehmen selbstbewusster Bürger nicht immer im Einklang stünden. Auf beiden Seiten müsse jedoch gelten, dass das Allgemeinwohl vor Eigeninteressen gesetzt wird. Die interessanteste und unmittelbarste Mitarbeit am Gemeinwohl sei immer noch im Gemeinderat zu finden. Hier sei Vielseitigkeit, Flexibilität und vor allem Entschlusskraft gefragt. In etlichen Sitzungen und mit Tausenden von Beschlüssen „ist das vielfältige gemeindliche Leben diskutiert und – wie ich glaube – in erfolgreiche Bahnen gelenkt worden“, so Michael Reiter.

„Ihr habt immer das Gemeinwohl im Auge gehabt“, betonte der Rathauschef. Und für dieses kommunale Engagement wolle man eben mit dieser Feierstunde danken.

Mit 30 Jahren am längsten dabei war Wolfgang Grimm (CSU), der außer im Gemeinderat in zahlreichen Ausschüssen tätig und Vorsitzender der Gemeindepartnerschaft mit Nagyvenyim war.

24 Jahre wirkte Wolfgang Graf (CSU) im Gemeinderat und in Ausschüssen. Graf war zudem dritter Bürgermeister von 1996 bis 2008 und von 2008 bis 2014 zweiter Bürgermeister. Ebenso lang saß Architekt und Baufachmann Josef Obeser (FWG) im Gemeinderat und in mehreren Ausschüssen.

18 Jahre Verantwortung trugen Josef Wiedmann (FWG), der von 2014 bis 2020 zudem zweiter Bürgermeister und gern als „Nachtbürgermeister“ nach holländischem Vorbild unterwegs war, sowie Dr. Bernhard Stöhr (FWG, auch Referent für Kulturangelegenheiten).

Zwölf Jahre lang war Maria Riedlberger (CSU) im Gemeinderat und in Ausschüssen und zudem Seniorenbeauftragte.

Auf sechs Jahre brachten es Karl Reiter und Dr. Stephan Schultes (beide CSU) sowie Johannes Öttl (FWG) und Josef Haltmayr (SPD).

Als Gemeinderat (2008 bis 2014) und als Bürgermeister (2014 bis 2020) wurde Anton Kerle gewürdigt.

Zweiter Bürgermeister Hubert Güntner (FWG) verabschiedete schließlich Michael Reiter als Gemeinderat. Dieser bedankte sich für zwölf Jahre im Gremium („Ich war ein Teil von Euch“) und zugleich für „die herzliche Aufnahme im Rathaus“.

Insgesamt seien 168 Jahre ehrenamtlicher Gemeinderatsarbeit zusammengekommen, rechnete Bürgermeister Reiter vor. Die Geehrten ihrerseits sagten Danke für das Vertrauen, das man ihnen geschenkt habe (Fips Wiedmann), für eine lehrreiche Zeit (Johannes Öttl) und für die „angenehme Zusammenarbeit“ (Karl Reiter). Josef Obeser wünschte dem aktuellen Gemeinderat „ein gutes Händchen“.