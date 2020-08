Altomünster will die letzten Breitband-Lücken schließen

Noch haben nicht alle in der Marktgemeinde Altomünster schnelles Internet. Das soll sich ändern.

Altomünster – Die Breitbandversorgung im Gemeindegebiet Altomünster ist nach Abschluss auch der Erschließungsmaßnahmen des Höfe- und Weiler-Programms sehr weit fortgeschritten. Dennoch gibt es im Hauptort Altomünster noch einige Lücken, wie etwa Teile des Unteren Marktes.

Dieses letzte „Puzzleteil“, wie Bürgermeister Michael Reiter es nannte, möchte die Gemeinde nun schließen. Schließlich solle jeder die Chance geboten bekommen, sich ans schnelle Internet anschließen zu lassen. Den Breitbandausbau bezeichnete der Gemeindechef als genauso wichtige Infrastruktur-Aufgabe wie einen Stromanschluss. Deswegen entschied sich der Marktgemeinderat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause nach kurzer Diskussion dafür, ins Förderverfahren nach der sogenannten Gigabit-Richtlinie der bayerischen Staatsregierung mit einzusteigen. Davon könnten auch die restlichen etwa 400 Haushalte profitieren. Der staatliche Fördersatz beträgt 90 Prozent. Dennoch muss die Kommune noch stattliche 250 000 Euro zuschießen. Die Mittel sollen in den nächsten Haushalt eingestellt werden.

Michaela Daurer (Freie Wählergemeinschaft Altomünster) vom Telekom-Laden am Marktplatz Altomünster warnte davor, die Erwartungen zu hoch zu schrauben. Allerdings vergebe man sich auch nichts, wenn man in das Förderprogramm einsteigt. Markus Hagl (FW), engagiert in der BI AltoNet, fand das Projekt „superspannend“. Damit mache man nichts verkehrt, schloss er sich Michaela Daurers Meinung an.

Sabine Schäfer