Freiflächenphotovoltaikanlagen: Altomünster will gute Ackerflächen erhalten

Damit die Freiflächenphotovoltaikanlagen nicht die überhandnehmen, senkt der Gemeinderat die Ackerzahl für genehmigungsfähige Flächen. (Symbolfoto) © archiv

Der Gemeinderat Altomünster will nicht, dass die Freiflächenphotovoltaikanlagen überhandnehmen und ändern deshalb den Kriterienkatalog für die Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlagen.

Altomünster – Es ging um Sonnenstrom und die Güte von Äckern in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats. Maßgeblich für die Qualität einer Ackerfläche ist die Ackerzahl. Dieser Index liegt in Deutschland zwischen sieben (sehr schlecht) und 100 (sehr gut), wobei die Ackerzahl 50 etwa die Hälfte des Ertrags erwarten lässt gegenüber einem Standort mit der Ackerzahl 100.

Nach Auskunft der Bodenschätzungsstelle des Finanzamts Fürstenfeldbruck beträgt die für den Markt Altomünster durchschnittliche Ackerzahl 51,1 und die Grünlandzahl (der Maßstab der Ertragsfähigkeit von Grünland) 47,4. Die durchschnittliche Ackerzahl einer Fläche, auf der eine PV-Anlage beantragt ist, darf nach dem derzeit gültigen Kriterienkatalog der Marktgemeinde den Wert von 55 nicht überschreiten.

1,79 Prozent des Gemeindegebiets bereits als Photovoltaikfreiflächen geplant

Aktuell hat der Gemeinderat bereits Anträge für die Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlagen in einem Umfang von 166 Hektar auf den Weg gebracht. Das entspricht etwa 1,79 Prozent des Gemeindegebiets. Zwei weitere Anträge über die Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlagen an den Standorten nordwestlich von Reichertshausen (3,69 Hektar, Ackerzahl: 54,39) und südöstlich von Unterzeitlbach (4,91 Hektar, Ackerzahl: 51,06) seien wieder in der Verwaltung eingegangen, resümierte Altomünsters Bürgermeister Michael Reiter. Beide Flachen sind geeignet.

Ackerzahl von 55 auf 48 abgesenkt

Und da damit zu rechnen sei, dass der Gesamtumfang der Sonnenstromanlagen bald zwei Prozent der Gemeindefläche erreicht, wollte der Gemeinderat rechtzeitig handeln und nahm eine Änderung des Kriterienkatalogs vor: Die Ackerzahl für neue Anlagenstandorte wurde von 55 auf 48 gesenkt, die Grünlandzahl wird auf 47,0 angepasst.

Umweltreferent Josef Riedlberger (CSU) merkte an, dass er bereits 2021 vorgeschlagen habe, die Ackerzahl auf 52 zu senken, um zu verhindern, dass Flächen für den Ackerbau nicht mehr genutzt werden können. „Damals fand ich keine Mehrheit, jetzt ist die Lage anders.“ Das Interesse an Photovoltaikanlagen sei immens gestiegen.

Nächsten beiden beantragten Flächen nicht genehmigt

Damit erledigte sich dann auch gleich der nächste Tagesordnungspunkt: die Entscheidung über die beiden neu beantragten Flächen bei Reichertshausen und bei Unterzeitlbach. Beide Anträge wurden abgelehnt, weil jeweils die maximal zulässige Ackerzahl überschritten war. Und Martina Englmann (CSU) bekräftigte, dass es sich hier um gute Äcker handele.

Außerdem wurde die Verpflichtung für den Antragsteller oder auch den Anlagenbetreiber ausgesprochen, 33 Prozent der Anlagenleistung der Bürgerenergiegenossenschaft Dachauer Land weiterzugeben. Josef Riedlberger regte zudem einmal mehr an, in der Gemeinde über Windkraftanlagen nachzudenken.