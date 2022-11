Windkraft für Bürger

Das Thema Windenergie beschäftigt die Bürger von Pipinsried. © Armin Weigel

Auf der Bürgerversammlung Pipinsried gab es zahlreiche Fragen zu Energieerzeugung.

Pipinsried – 15 Bebauungspläne für Freiflächenphotovoltaikanlagen werden derzeit im Marktbauamt bearbeitet. Sollten alle so realisiert werden wie beantragt und addiert man die bereits bestehenden Freiflächenanlagen dazu, kommt man auf insgesamt 151 Hektar. Das entspricht genau zwei Prozent der Gemeindefläche, die sich der Marktgemeinderat im Frühjahr als Obergrenze für derlei Anlagen gegeben hat, antwortete Altomünsters Bürgermeister Michael Reiter bei der Bürgerversammlung in Pipinsried auf eine Frage von Michael Schmid. Im Gasthaus Lampl fanden sich dazu 22 Einwohner ein, plus acht Gemeinderatsmitglieder. Bunt gemischt waren die Fragen.

Energieautonomie

Einige drehten sich um Ressourcen für erneuerbare Energie. Für die Marktgemeinde werde wegen explodierender Energiekosten eine weitgehende Energieautonomie angestrebt, so Reiter. Er kenne Kommunen, die durch neue Stromverträge pro Kilowattstunde zwölfmal so viel bezahlen müssen als bisher.

Deswegen soll im Gemeinderat diskutiert werden, ob die Ackerzahl, also der Index, der die Qualität einer Ackerfläche bemisst, für weitere Sonnenstromareale, gesenkt werden könne. Die Ackerzahl liege derzeit in Altomünster bei 55, im Landkreisschnitt bei 52,5. Die Bodengüte behalte man dabei im Auge, versicherte Reiter. Neben der PV-Anlage auf dem Schulhausdach wolle man zudem auf alle großen kommunalen Gebäude weitere Photovoltaikanlagen bauen.

„Theoretisch wären wir jetzt schon autark – wenn die Sonne immer scheinen würde“, so Michael Reiter und verwies auf einen Energiemonitor auf der Gemeinde-Homepage. Dort könne man den jeweils aktuellen Versorgungsgrad ablesen. Auch Biogasanlagen sind dort aufgelistet.

Windräder

Der Stromliefervertrag für Altomünster läuft im übrigen noch bis 2024. Josef Hermann junior wollte in dem Zusammenhang wissen, ob es im Gemeindegebiet konkrete Planungen für Windräder gibt. Dass Windräder über den Regionalplan kommen, hält der Gemeindechef für sicher. Konkrete Planungen gebe es indes noch nicht. Doch setze Altomünster auf Bürger-Windkraftanlagen. Im Gemeinderat sei man aufgeschlossen für diese Möglichkeit. Allerdings dränge die Zeit, bevor es Bestrebungen von Bundesseite her gebe, Abstandsregelungen zu Wohnsiedlungen aufzuheben. „Windräder ja, aber nicht mit einem Abstand von nur vielleicht 500 Metern. Wir wollen keinen Wildwuchs, sondern Windkraft mit und für den Bürger.“

Das Kloster

Josef Hermann erkundigte sich auch nach dem Sachstand zum Kloster. Reiter formulierte es vorsichtig: „Wir haben leider kein Mitspracherecht. Bei der Kirche muss man langfristig denken.“ Das Kloster sei für eine Gesamtnutzung jedoch nicht ideal, schon was die Aufteilung und die Anforderungen des Brandschutzes betrifft. Außerdem sei der Sanierungsbedarf enorm.

Einwohnerzahlen

Derzeit leben 566 Einwohner in Pipinsried, 2021 waren es 571. Insgesamt ist die Marktgemeinde um etwa 80 Einwohner gewachsen, hatte der Gemeindechef in seinem Bericht bekannt gegeben. „Ist das Strategie oder sind wir nicht attraktiv genug?“, fragte Markus Knoll. Reiter zeigte aber auf, dass man „die liebenswerte Gemeinde nicht extrem aus dem Ruder laufen lassen“ wolle. Denn das bedürfe ja auch mehr Infrastruktur. Tatsächlich erhöhe sich das Wachstum jährlich um etwa ein Prozent. „Ich glaube nicht, dass wir auf einem schlechten Weg sind“, meinte Reiter. Auch wenn der Siedlungsdruck aus München enorm sei und die Gemeinde weiter Wohnraum ausweise.

Bezahlbarer Wohnraum

Bei diesem Punkt hakte Thomas Asam ein und kam auf bezahlbaren Wohnraum zu sprechen. Er hält eine Miete von 12 Euro pro Quadratmeter für die Neubau-Wohnungen, die Altomünster zusammen mit der Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises erstellt, für „nicht mehr sozial. Wer soll sich das noch leisten können?“. Reiter gab zu: „12 Euro sind für jemanden, der wirtschaftlich schwach ist, durchaus eine Herausforderung.“ Der Bürgermeister betonte aber, dass es nicht allein an hohen Baukosten liege. Es gebe außerdem Ausstattungsvorgaben für geförderten Wohnraum.

Sabine Schäfer