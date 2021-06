Großes Kunstprojekt über mehrere Tage: Altomünster würdigt Gaudnek

90. Geburtstag

Am Donnerstag, 1. Juli, feiert Professor Walter Gaudnek, Künstler und Kunstprofessor in Altomünster und seiner zweiten Heimat Florida, seinen 90. Geburtstag. Die Gemeinde Altomünster widmet ihm über mehrere Tage ein groß angelegtes Kunstprojekt.

Altomünster – „Da kommt was richtig Gutes raus“, freut sich Susanne Köhler, rührige Vorsitzende des Altomünsterer Kulturausschusses, unter deren Federführung vom 1. bis 11. Juli viele Aktionen stattfinden. Tatkräftig zur Seite stehen Köhler die Volkshochschule Altomünster, das Juz mit seinem Leiter Marlon Köhler, Siegfried Sureck, das Museum Altomünster, viele Geschäfte und Bankinstitute, das katholische Pfarramt und Toni Christl von der Band „Big Pack“, der vor allem für die Technik verantwortlich zeichnet.

Die ersten Vorbereitungen laufen jetzt schon: Im Infobüro und im Büro der Volkshochschule sind bereits „echte“ Gaudneks ausgestellt, die Siegfried Sureck, ein langjähriger Freund des Künstlers und Betreuer des Gaudnek-Museums in der Sandizeller Gasse, ausgesucht hat. Weitere Werke werden in den Schaufenstern vieler Geschäfte und eben in den Bankfilialen ausgestellt, so dass Altomünster quasi zu einem großen Atelier oder Kunstmarkt wird, wie der aus dem Sudetenland stammende Künstler ein Bild benannt hat.

Die Altomünsterer Jugend samt Betreuer Marlon Köhler hat eine aufwändige Schnitzeljagd initiiert: Dabei werden ebenfalls an vielerlei Stellen Videoclips zu Pop Art und Werken Gaudneks mit vielen Informationen für ein Gewinnspiel gezeigt. Dazu können QR-Codes gescannt werden, die jeweils einen Lösungsbuchstaben enthalten.

Ab 1. Juli wird zudem der sogenannte „finstere Gang“ zwischen Kirche und Birgittenkloster von täglich 7 bis 24 Uhr geöffnet und illuminiert. Von 20 bis 24 Uhr findet als i-Tüpfelchen eine Lichtprojektion am Eingang des finsteren Gangs statt (Kriegerdenkmal), in der ebenfalls Lösungsbuchstaben versteckt sein werden.

Am Sonntag, 4. Juli, werden Gemeinde und Landrat Stefan Löwl Professor Walter Gaudnek, Träger der Bürgermedaille Altomünster, in einer kleinen Feierstunde ehren.

Am Dienstag, 6. Juli, will Gaudnek seinerseits seine Wertschätzung gegenüber den Altomünsterer Jugendlichen zeigen, die so eifrig beim Projekt des Kulturausschusses mitgemacht haben, und sie im Juz besuchen. Die Sieger des Gewinnspiels werden dann am Montag, 12. Juli, ermittelt, am 13. Juli werden die Preise übergeben. Dabei handelt es sich beim ersten Preis um ein Pop-Art-Gemälde des Künstlers, bei den weiteren Preisen um handsignierte Poster sowie um exklusive Führungen im Gaudnek-Museum.

Am Mittwoch, 14. Juli, fliegt der Jubilar zurück nach Florida, wo Walter Gaudnek noch immer schöpferisch tätig ist.