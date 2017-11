Herz und Seele des wilden Haufens

Die Bezirksmedaille samt Urkunde übergab Bezirkstagspräsident Josef Mederer an Rita Fiolka.

Ehrung für die Altomünsterin Rita Fiolka

Es gibt nicht viele Menschen, die sich so mannigfaltig in die Gesellschaft einbringen wie Rita Fiolka. Jeder in der Marktgemeinde kennt sie, denn sie ist eine „gute Seele“. Ihr Engagement wurde nun mit der Bezirksmedaille belohnt.