Wie Trump der Altomünsterer Jugend schadet

Donald Trump ist schuld daran, dass die Vereine in Altomünster das Altpapier im Ort nicht mehr sammeln. Das klingt grotesk. Doch Tatsache ist, dasswegen des Verhaltens des US-Präsidenten die Kassen des Feuerwehrnachwuchses, der Kolpingjugend und der TSV-Kicker inZukunft weniger gefüllt sein werden.

VON THOMAS ZIMMERLY

Altomünster– Seit vielen Jahren bietet sich den Menschen in Altomünster einmal im Monat samstags ein vertrautes Bild: Fleißige Mitglieder, entweder von der Kolpingsfamilie, des Fußballvereins oder der Feuerwehr, klauben die Altpapierbündel vom Straßenrand auf. Für die Feuerwehr ist der Nachwuchs unterwegs. „Das fördert den Gemeinschaftssinn“, sagt Pressesprecher Josef Schweighart. Und es spült etwa 500 bis 600 Euro im Jahr in die Jugendkasse, die später für Ausflüge oder neue Ausrüstung ausgegeben werden. Doch am vergangenen Samstag waren die jungen Brandschützer das letzte Mal auf Achse. Auch Kicker und Kolping hören mit dem Sammeln auf. Schuld daran ist kein Geringerer als: Donald Trump.

„Die Aktion wird im neuen Jahr nicht mehr durchgeführt. Grund hierfür ist die geänderte Preisrichtlinie der Entsorgungsunternehmen“, sagt Josef Schweighart. Doch was heißt das genau?

Die Sache ist so: 80 Prozent unseres Altpapiers laufen in den Papierkreislauf zurück. Nur 20 Prozent bleiben übrig. Altpapier ist also ein wertvoller Rohstoff, was sich natürlich auch bis nach China herumgesprochen hat. Die Folge: In den vergangenen Jahren „machten“ die Chinesen ordentlich in Papier, oder wie Johann Hechendorfer sagt: „Die Chinesen haben den Markt leer gekauft!“ Hechendorfer ist Vorsitzender einer Organisation, der 58 Papier sammelnde Vereine und Organisationen aus dem Landkreis Dachau angehören. Er sagt, deutsche Recyclingunternehmen hätten lange Zeit gut mit Papierexporten ins Reich der Mitte verdient. Und weil das Geschäft so prima lief, zahlten die einheimischen Entsorger den Altpapiersammlern in den Städten und Dörfern „über einen relativ langen Zeitraum extrem gute Preise“, so Hechendorfer. Seine Organisation beispielsweise sammelt rund 1000 Tonnen im Jahr. Ihr Abnehmer, die Firma Rowe mit Niederlassung in Dachau, überweist derzeit noch 120 Euro pro Tonne.

Doch die Zeiten haben sich geändert, dank Donald Trump. Der Handelskrieg, den der US-amerikanische Präsident seit Januar 2018 mit China führt, hat sich auch auf den Altpapiermarkt ausgewirkt – und zwar gewaltig. Die Zölle der USA kontern Staatspräsident Xi Jinping und seine Regierung seit April 2018 mit Gegenzöllen.

Doch damit nicht genug. Bereits im Januar 2018 verhängte das Reich der Mitte einen weitreichenden Importstopp für Müll, also auch für Altpapier. Unter anderem, um Konsequenzen für die chinesische Umwelt zu verhindern, so die offizielle Verlautbarung der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua.

Die Folge: Der Verkauf von Papier in die Volksrepublik brach zwischenzeitlich drastisch ein. Seit Beginn des Jahres nimmt der Handel zwar wieder zu, doch „jetzt gerade sind die Preise so im Keller, dass wir gar nichts mehr bekommen“, sagt wiederum Christian Isemann, der bislang die Sammlungen der Altomünsterer Kicker organisiert hatte.

Die Ehrenamtlichen der Marktgemeinde sind vertraglich an einen anderen Entsorgungsbetrieb gebunden als Johann Hechendorfer und seine Organisation: an den weltweit agierenden Branchenriesen Remondis.

„Wenn China eine Erkältung hat, kriegen wir eine Lungenentzündung“, sagt Remondis-Pressesprecher Michael Schneider und nennt ein Beispiel: „Manchmal wird die Tonne Altpapier am Markt mit 70 Euro gehandelt und nur einen Tag später für null Euro.“ Die enormen Schwankungen führten letzten Endes dazu, dass seine Firma den Altomünsterern nichts mehr bezahlen könne. „Es ist besonders schade um die Vereine“, so Schneider, „denn ihre Sammlungen haben auch einen unmittelbaren Effekt auf die Umwelt.“ Mit einer Tonne Altpapier, rechnet der Sprecher vor, spare man 2,6 Tonnen Wald.

Die Organisation von Johann Hechendorfer wird weitermachen mit dem Papiersammeln. Auch in anderen Gemeinden sind samstags die Bulldogs und Wagen mit Anhängern unterwegs. Etwa in Indersdorf. Dort organisiert ÖDP-Kreisrat Georg Weigl die Sammlungen. Er sagt: „Schwankungen hat es immer schon gegeben“ – man bleibe daher gelassen.

Entspannt ist man in Altomünster nicht mehr. Und das hat neben den wegfallenden Einnahmen noch einen weiteren Grund. Im Ort können die Bürger das Altpapier am Straßenrand ablegen oder in zwei Container werfen, die Remondis gehören. „Die bekommen umsonst das Papier, und wir sollen für den Abtransport der Container 23 Euro zahlen“, sagt Christian Isemann, nachdem er einen Blick auf die jüngste Abrechnung mit der Firma geworfen hat.