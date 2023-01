Beanstandungen sorgen für Mehrarbeit

Teilen

Die überörtliche Prüfung der Jahresrechnung von Altomünster fällt überwiegend positiv aus. © Gisela Huber

Die überörtliche Prüfung der Jahresrechnung von Altomünster fällt überwiegend positiv aus.

Altomünster – Die gute Nachricht nahm Altomünsters Bürgermeister Michael Reiter vorweg: Bei der überörtlichen Prüfung der Jahresrechnung von 2018 bis 2020 (allgemeiner Bereich) gab es keine gravierenden Beanstandungen. Mehrere Wochen seien die Damen und Herren des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbands im Rathaus gewesen.

Die finanziellen Verhältnisse des Marktes wurden im Berichtszeitraum als geordnet, die Kassenlage aber als zeitweise angespannt bezeichnet. Der Haushaltsausgleich sei in allen Berichtsjahren erreicht worden. Zudem verfüge der Markt über eine „günstige finanzielle Bewegungsfreiheit“. Die Personalausgaben stiegen deutlich an, das Investitionsvolumen von insgesamt 17,1 Millionen Euro konnte zum größten Teil aus Eigenmitteln und staatlichen Investitionszuweisungen finanziert werden.

Deutlich mehr Arbeit für Verwaltung

Allerdings scheinen einige Beanstandungen nun mit deutlich mehr Arbeit für die Verwaltung einherzugehen. „Für durch eigenes Personal gereinigte Objekte fehlen begründende Unterlagen und Leistungsbeschreibungen“, heißt es da beispielsweise.

Bisher sei man bei kleineren Objekten wie dem Rathaus oder den Kindergärten davon ausgegangen, dass ein gutes Reinigungsergebnis und ein durch Zeiterfassung nachgewiesenes Stundenkontigent ausreichend seien.

Jetzt sieht sich die Verwaltung dazu angehalten „für jedes durch eigenes Personal zu reinigende Gebäude innerhalb der nächsten 24 Monate Unterlagen mit entsprechenden Leistungsbeschreibungen mit der vollständigen Erfassung der zu reinigenden Flächen, der Festlegung der Reinigungsintervalle und der Erstellung von Reinigungsplänen“ zu erstellen.

Bei der Vergabe der Reinigungsarbeiten der Schule mit allein 27 Klassenräumen ist das bereits Standard „und hier ist das auch gut so“, erklärte Geschäftsleiter Christian Richter dazu nur.

Ein weiteres Beispiel ist der Pausenverkauf: „Die bei der mit Zahlungsverkehr beauftragte Stelle Schulkiosk getätigten Barzahlungen verstoßen gegen das Bruttoprinzip. Eine Nachprüfbarkeit von Ein- und Auszahlungen war nicht gegeben.“ Folglich müsste hier eine Registrierkasse eingeführt werden. Um den Kassensollbestand ermitteln zu können, wird inzwischen beim Verkauf am Schulkiosk eine Verkaufs-Strichliste geführt.

Bestandsverzeichnis für Bauhof angeregt

Als gute Anregung bezeichneten Richter und Reiter die künftige Bestandsüberwachung von Geräten, Maschinen und Dieselkraftstoff im gemeindlichen Bauhof. Hier hatte der Prüfungsverband ein Bestandsverzeichnis für alle beweglichen Sachen mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert von derzeit über 800 Euro angeregt.

„Wir brauchen so eine ordentliche Ausbuchung zum Schutz der Mitarbeiter am Bauhof“, sagte Richter. Bauunternehmer und CSU-Fraktionssprecher Roland Schweiger konnte dem nur beipflichten. Er machte sich sogar für eine 200-Euro-Marke stark, die letztlich angenommen wurde. Martina Englmann erklärte, das sei auch „ein Mehrwert für die Verwaltung zu wissen, was man hat“.

Letztlich ging es Martina Englmann noch um die Realsteuerkraft der Gemeinde, ein Thema, das man natürlich aufgreife, so Bürgermeister Reiter. Derzeitiger Stand: Die Grund- und Gewerbesteuer der Kommune liegt unter den jeweiligen Landesdurchschnitten, die Hebesätze bei der Grundsteuer A über dem Landesdurchschnitt, die der Grundsteuer B darunter. Das soll in 2024 angepasst werden, erklärte Richter.

Die Kosten für die Prüfung belaufen sich auf 26 000 Euro (Weiterer Bericht folgt).

SABINE SCHÄFER

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.