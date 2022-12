Altbairisches Adventssingen in Altomünster feiert am Sonntag 40. Jubiläum

Das altbairische Adventssingen in der Altomünster Pfarrkirche findet heuer zum 40. Mal statt. © privat

Zum 40. Mal organisiert Siegfried Bradl das altbairische Adventssingen in der Pfarrkirche. Zum Jubiläum kommst auch wieder das Bayerische Rundfunk und zeichnet auf.

Altomünster – Eigentlich hätte Siegfried Bradl als Organisator des Altbairischen Adventssingens in der Pfarrkirche Altomünster schon 2020 Jubiläum feiern können, Doch Corona machte ihm da einen Strich durch die Rechnung. So findet das 40 Altbairische Adventssingen am morgigen Sonntag zusammen mit dem Christkindlmarkt statt – „ein wahrlich würdiges Jubiläum, das es zu feiern gilt. Zu diesem Anlass kommt der Bayerische Rundfunk nach Altomünster und zeichnet die Veranstaltung auf“, so Bradl.

Von Anfang an haben sich das Altbairische Adventsingen, das in der Form die älteste Veranstaltung im Landkreis Dachau sein dürfte, und der Christkindlmarkt schon immer hervorragend ergänzt. Viele Besucher aus nah und fern kommen wegen dieser Tandemveranstaltung nach Altomünster. Sie lassen sich zunächst im Altbairischen Adventssingen auf Weihnachten mental einstimmen und gehen dann gut gelaunt auf den Christkindlmarkt.

Hektik und Kommerz hinter sich lassen

Das Altbairische Adventssingen ist längst zu einer lieb gewordenen Tradition geworden und seit 39 Jahren immer bestens besucht. Mehrere Gründe sind hierfür ausschlaggebend: Zum einen bietet die Pfarr- und Klosterkirche einen würdigen Rahmen, zum anderen konnten stets ausgezeichnete Gruppen und Sprecher gewonnen werden. Aber auch die Durchführung des Adventssingens in Form einer vorweihnachtliche Meditations- beziehungsweise Andachtsstunde, bei der die Bevölkerung durch gemeinsam gesungene Lieder mit einbezogen wird, kommt gut an. Sie bietet jedem Einzelnen die Chance für eine gute Stunde die Hektik und den Kommerz zu verlassen und sich auf die tatsächlichen Inhalte des Weihnachtsfestes zu besinnen. Gerade die in der bairischen Volksmusik zum Ausdruck kommende Volksfrömmigkeit mit ihren zarten Klängen und besinnlichen Liedern öffnet die Herzen der Besucher.

Das diesjährige Programm

Auch im 40. Jahr konnten wieder gute Musiker für das Adventssingen gewonnen werden. Alle auftretenden Gruppen kommen ausschließlich aus dem Dachauer und Wittelsbacher Land: Die Bläsergruppe der Musikkapelle Steinkirchen, die durch ihren kräftigen Klangkörper besticht, der Boarische Saitenklang, der seine Saiteninstrumente zart erklingen lässt, Florian Bradl als Solist auf der Steirischen Harmonika, der Haberer-Zwoagsang mit seinen wunderbar zusammenpassenden Stimmen und der Gesangsverein Petershausen, ein klangvoller Männerchor. Pater Norbert Rasim, der Administrator des Pfarrverbands Altomünster, wird mit seinen Texten das Adventssingen inhaltlich bereichern. Die Gesamtleitung liegt in den bewährten Händen von Siegfrid Bradl vom Haberer Zwoagsang.

Danach noch auf den Christkindlmarkt

Nach dem Adventssingen, das um 13.30 Uhr bei freiem Eintritt in der Kirche beginnt, trifft sich alles auf dem Christkindlmarkt. Eine große Zahl ortsansässiger Vereine macht sich das ganze Jahr über viel Arbeit, um diesen sowohl mit handwerklichen Ausstellungs- und Verkaufsstücken, kulinarischen Leckereien, dem Besuch des Nikolaus und musikalischen Beiträgen ansprechend zu gestalten.

