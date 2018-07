Der Unkonventionelle bleibt in den Herzen

Eine lange Abschiedstour hatte Pater Michael De Koninck bereits hinter sich, seitdem bekannt wurde, dass er zum Deutschen Orden nach Weyarn geht. Jetzt sagte auch die Pfarrgemeinde Altomünster danke.

Altomünster – Jetzt ist es ernst geworden, denn mit dem feierlichen Dankgottesdienst und flotten Gesängen des Elternchores unter der Leitung von Michaela Richter musste nun auch die Pfarrgemeinde von Altomünster Abschied von ihrem beliebten Pater Michael De Koninck nehmen. In wenigen Tagen wird er das Feld auch an seinem Ordenssitz in Maria Birnbaum räumen, um nach seinem Urlaub im Pfarrverband Weyarn einen Neuanfang als Pfarrer zu machen.

Das Münster des hl. Alto war so gut gefüllt wie lange nicht, mit Fahnenabordnungen, Kindern, Jugendlichen, Männern und Frauen, Einheimischen und Gästen, die alle ein letztes Mal gemeinsam mit Pater Michael den Gottesdienst feiern wollten.

„Wo sind die letzten zehn Jahre geblieben?“, hinterfragte der Geistliche in seinem in Reimen verfassten Rückblick. „Denn sicher waren bestimmt einige Tage zum Ärgern, doch die meisten zum Lieben“. Er erinnerte daran, wie er sich im April 2008 auf die Reise machte und zunächst als junger Kaplan, doch dann als Pfarrer von Altomünster versprochen wurde. Drei Jahre musste er die Pfarrei ganz alleine leiten: „Das ging nicht ganz ohne zu streiten.“

Und hier machte Pater Michael einen Schwenk zu Ludwig Thoma, der über die Altomünsterer geschrieben hatte: „Die Leute dort sind nicht nur ein frommes, sondern auch ein stures Volk“, und behauptete dann selbst „dass dies bis heute so geblieben ist“.

Ganz einfach war es in der Pfarrei nicht, denn Pater Michael wurde ab 2011 zum Leiter des neugebildeten Pfarrverbandes Altomünster, Oberzeitlbach mit Wollomoos und Sielenbach ernannt. Er war streckenweise immer wieder allein in seinem Wirken oder hatte im ständigen Wechsel doch wieder Patres zur Mithilfe. Schließlich wurde ihm auch noch die Wallfahrtsseelsorge von Maria Birnbaum aufgetragen, die aber mittlerweile wieder ihren eigenen Priester hat.

„Manches ging schon mal daneben“, gestand Pater Michael, „ doch das ist halt so im Leben“. Aber er versäumte es nicht, an all seine Wegbegleiter und ehrenamtlichen Helfer ein herzliches „Vergelt’s Gott“ zu richten, von Anni Weigl als Mesnerin und Pfarrsekretärin, über die Ministranten, den Pfarrgemeinderat, die Kirchenverwaltung bis hin zu den Sängern, Vereinen, den Betern vom Wachdienst und allen Gläubigen, die mit ihm die Messen, Taufen, Trauungen oder Beerdigungen gefeiert haben.

Für die Gespräche, das Verständnis, die Freundlichkeit und Herzlichkeit, seine unkomplizierte Art dankten an Ende des Festgottesdienstes Birgitta Graf und Manfred Eichner vom Pfarrgemeinderat, sowie Gertraud Indich seitens der Kirchenverwaltung. Birgitta Graf erinnerte an den frisch geweihten Pater Michael bei seiner Ankunft in Altomünster, wie er mit seiner ungewöhnlichen Frisur, der Vorliebe für Sportschuhe und seinen Tätowierungen doch für viele „sehr gewöhnungsbedürftig“ gewesen sei, es aber schnell schaffte, die Herzen der Menschen zu gewinnen. „Vieles war plötzlich möglich,“ erklärte sie – mit moderner Liturgie, Liedgut und dem Erfüllen von persönlichen Wünschen.

„Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Bürgermeister etwas in der Kirche zu sagen hat“, bemerkte Bürgermeister Anton Kerle, der sich im Namen der ganzen Marktgemeinde von Pater Michael verabschiedete. Das Konkordat von 1924 regele ganz streng das Verhältnis zwischen Kirche und Staat. „Doch wir pflegten immer ein gutes und intensives Verhältnis zueinander, wo diese Regelung nicht nötig war.“ Kerle unterstrich die moderne und unkonventionelle Art von Pater Michael, auch seine pragmatische Art und Weise, wie er an Probleme herangegangen sei, und sagte vor allem für sein Mitwirken im Sozialausschuss einen herzlichen Dank.

„Aber trotz seines unorthodoxen Auftretens hat er sich immer zu den althergebrachten Vorgehensweisen bekannt“, lobte der Bürgermeister, und so vor allem auch an die Jugend den Glauben weitergegeben.

„So schade es auch ist und so ungern wir Sie gehen lassen müssen, so wünschen wir Ihnen dennoch, dass der Wechsel in eine andere Pfarrei nicht nur eine persönliche Weiterentwicklung bringt, sondern auch die erhofften Ziele erreicht werden können. Vor allem aber wünschen wir Ihnen eine Pfarrgemeinde, die es ebenfalls nicht nötig hat, im Konkordat nachzulesen!“

Für Pater Michael blieb nach dem Gesang der Kinder nur noch zu bemerken: „Mein Herz ist voll, was soll ich da noch sagen!“ Eines aber sagte er dann doch noch, nämlich: „Bevor ich gehe auf neuen Wegen, spende ich Euch aus ganzem Herzen den Segen!“

So in Frieden entlassen, wollten es die vielen Altomünsterer und Gäste aber nicht versäumen, im Klostergarten beim anschließenden Weißwurstfrühschoppen beisammen zu sitzen. Pater Michael war inzwischen längst wieder in seine Lederhose und sein Belgier-T-Shirt geschlüpft, beinahe ein Markenzeichen für den gebürtigen Flamen, in dem er sich immer wohlfühlt.