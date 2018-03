Aula wird aufgemöbelt

Der Eingangsbereich ist die Visitenkarte eines Hauses. Deswegen soll auch die Aula der Schule Altomünster im wahrsten Sinne des Wortes „aufgemöbelt“ werden.

Von Sabine Schäfer

Altomünster – „Etwas spartanisch“ sieht die Aula der Schule Altomünster aus, fand nicht nur Bürgermeister Anton Kerle, Vorsitzender des Schulverbands Altomünster. Da der Eingangsbereich aber der erste Berührungspunkt von Schülern, Lehren, Eltern und anderen Besuchern ist, soll sie auch einen guten Eindruck hinterlassen. Ein wenig wohler fühlen sollen sich außerdem die Schüler mit Nachmittagsunterricht und die, die mit den Bussen vor halb acht Uhr kommen. Dann nämlich wird die Aula zusätzlich als Aufenthaltsraum genutzt – mangels anderer Räumlichkeiten.

Nun will der Schulverband etwa 20 000 Euro in die Hand nehmen. Derzeit besteht das Inventar der Aula aus ausrangierten Tischen und Stühlen sowie veralteten Pinnwänden. Geschäftsleiter Christian Richter stellte es drastischer dar: „Alles, was in den Klassenzimmern nicht mehr gebraucht wird, landet in der Aula. In meinen Augen ist das eine Katastrophe.“ Mit den Lehrkäften hat der Schulverband daher einen Möblierungsvorschlag erarbeitet. Und da ist nicht mehr alles grau in grau, sondern bunt. Es wird Sitzmöbel geben wie in einer Lounge, wenige, aber attraktive Trennwände und Sitzgarnituren im 50er-Jahre-Stil mit Nierentischen und farbigen Stühlen.

Allerdings müssen die Möbel bei Veranstaltungen rausgeräumt werden, forderte Schulverbandsrat Wolfgang Graf. Mit dem Möblierungsvorschlag bestand aber Einverständnis. Ob die Möbel noch in diesem Schuljahr angeschafft werden, ist indes noch nicht entschieden.