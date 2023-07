Ausstellung im Museum Altomünster: Johann Michael Fischers einmalige Baukunst

Teilen

Gäste der Vernissage: Christina Scharinger, Landrätin Marianne Klaffki, Architekt Franz Peter, Schirmherr Michael Reiter mit Museumschef Wilhelm Liebhart (v.l.). Fischer hinterließ einmalige Bauten Kirche St. Alto im MIttelpunkt © gh

Eine Ausstellung im Museum Altomünster widmet sich der 250 Jahre alten Pfarrkirche St. Alto und ihrem Architekten Johann Michael Fischer.

Altomünster – 250 Jahre werden es heuer, dass die Altomünsterer Pfarr- und Klosterkirche St. Alto und St. Birgitta geweiht wurde. Dieser Ehrentag wird am 3. September mit einem feierlichen Festgottesdienst und dem anschließenden Pfarrfest gebührend begangen.

Jetzt aber hat das Altomünsterer Museum die Kirche an sich und natürlich den großen Baumeister Johann Michael Fischer in den Mittelpunkt der neuesten Ausstellung gestellt, die es bis zum Ende des Jubiläumsjahres im Oktober zu sehen gibt.

Neben einigen Ehrengästen durfte Prof. Wilhelm Liebhart auch die zweite Bürgermeisterin von Burglengenfeld, Christina Scharinger, begrüßen. Sie gratulierte im Namen des Oberpfälzer Geburtsortes von Johann Michael Fischer zum Jubiläum. Scharinger dankte insbesondere für die Ausstellung und auch den Vertretern der Johann-Michael-Fischer-Gesellschaft von Burglengenfeld, dass diese die Werke von Fischer hüten und bewahren und wie in Altomünster mit alten Fotografien auf die Besonderheiten von Fischers Baukunst hinweisen.

Kirche Altomünster als letzter Gruß barocker Bauweise - „merkwürdiger Bau“ fanden Künstler

Schirmherr Bürgermeister Michael Reiter erklärte, die Kirche Altomünster sei der letzte Gruß barocker Bauweise an die Nachwelt und dies gepaart mit den Ordensregeln der heiligen Birgitta von Schweden. „Dies ist der merkwürdigste Bau, den ich erlebt habe“, soll einer der Künstler gesagt haben, die aus Augsburg und München gekommen waren und das Gotteshaus entsprechend ausgestattet und bemalt haben.“ Reiter dankte dem Museum, dass man sich mit dieser Ausstellung wieder einmal Fischers Werk angenommen hat.

Landrätin Marianne Klaffki bezeichnete das Bauwerk als wichtigen Teil der Gesellschaft, als Ort der Frömmigkeit und des Glaubens, aber auch als Rückzugsort für die heutige hektische Zeit. Ob nun gläubig oder nicht, fand Klaffki nicht so entscheidend. Dafür halte sie Kultur und Baukunst für wichtig wichtig, nicht nur als landschaftsprägendes Bild, sondern als Zeugnis seiner Zeit.

Fischer hinterließ einmalige Bauten

Dass Johann Michael Fischer für die Nachwelt solch einmalige Bauten hinterlassen hat, darauf kam Architekt Franz Peter zu sprechen. Er erklärte, dass Fischers Bauten zu den Spitzenwerken der europäischen Baukunst zählen, aber leider nicht so bekannt sind, wie die der „Kollegen Asam und Zimmermann“. Allerdings ist Johann Michael Fischer in dem 1970 in Italien erschienenen Monumentalwerk „Weltgeschichte der Architektur“ am meisten besprochen und gewürdigt. „Hier in der Ausstellung haben wir die vier Fischerkirchen von Altomünster, Berg am Laim, Rott am Inn und Ingolstadt in alten Fotografien dargestellt“, betonte Franz Peter. Aber gerade die Fotografie habe sich früher als sehr schwierige Aufgabe gestellt: zu schwere Geräte, lange Belichtungszeiten, nur die Möglichkeiten von Ausschnitten. „Und doch sind sie heute wichtige Zeugnisse der Baukunst“, sagte der Architekt. Es wurden die Grundrisse abgebildet, die aufzeigen, wie im Laufe der Zeit das Volk immer mehr in die Gottesdienste eingebunden wurde.

Für Fischer typisch war auch der Hauptraum als Oktogon, ein Achteck mit ungleichen Längen. „Keine der vier Kirchen ist bis heute unverändert geblieben“, zeigte der Franz Peter auf. Die St. Michaelskirche in Berg am Laim war über 100 Jahre die Klosterkirche der Barmherzigen Schwestern, die jetzt eine eigene Kirche haben. In Rott am Inn existieren wesentliche Teile der Klosteranlage nicht mehr, die in den 1930er Jahren verbrannten. Später wurde auch der Innenraum verändert.

Für den Architekten „am makabersten umgegangen“ wurde mit der Augustinerkirche in Ingolstadt. Sie wurde 1944 von Bomben stark beschädigt, so dass sie endgültig 1950 völlig abgebrochen wurde und jetzt nur noch ein im Pflaster eingelegter Grundriss an sie erinnert.

In Altomünster hingegen wurde am wenigsten verändert, abgesehen von den umfassenden Renovierungen im letzten Jahrhundert. Einzig die Mönche und Nonnen fehlen im Gottesraum und in denen für sie getrennten Umgängen und Kapellen, die nach den Regeln der hl. Birgitta geschaffen wurden.

Kirche St. Alto im Mittelpunkt

„Die Klosterkirche St. Alto und St. Birgitta steht natürlich im Mittelpunkt der Ausstellung“, betonte Franz Peter, davon würden schon die zwei Architekturmodelle zeugen, die in der Mitte des Museumsforums aufgebaut wurden – der gesamte Klostertrakt mit Kirche und der nachgebaute dreigliedrige Dachstuhl der Kirche. „Lernen Sie auch die nächsten Verwandten dieser schönen Fischerkirche kennen“. ermunterte der Architekt zum Schluss die vielen Besucher der Vernissage und legte ihnen auch den wunderbaren Begleitkatalog ans Herz, der die vier Kirche noch näher erklärt.

Was diesem historischen Nachmittag dann noch die besondere Note gab, war das herrliche Geigenspiel von Gudrun Huber und Jakob Hönk mit zeitgenössischer Musik, ehe die Gäste in einem Rundgang alle Bilder selbst erkunden konnten.

Weitere Öffnungszeiten

Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten des Museums von Donnerstag bis Samstag von 13 bis 16 Uhr und an den Sonntagen von 13 bis 17 Uhr besucht werden. An den Sonntagen findet jeweils um 15 Uhr eine Führung statt.

VON GISELA HUBER