Axel Hackes kulinarisch-literarische Reise

Der bekannte Kolumnist und Autor Axel Hacke hat im Kapplerbräusaal in Altomünster 160 Zuhörer begeistert. Es ging ums Essen - ganz in Hackes Stil.

Altomünster –„Penne mit Befestigung – Klammer“, „Zwiebel ruft an“, „Ausgehärtete Schweinelände“, „Oberst von Huhn“ – es war eine sehr witzige kulinarische Reise, die Axel Hacke in Altomünster im Kapplerbräusaal bot. Im Zuge des Poetischen Herbstes mit dem diesjährigen Thema „An Guadn! Der Landkreis bittet zu Tisch“ las der bekannte Kolumnist und Autor querbeet durch seine literarischen Werke – aber immer mit dem roten Faden der Kulinarik.

Die 160 Plätze waren alle besetzt, der Kapplerbräusaal also gut gefüllt, alle Blicke folgten Axel Hacke, der die Bühne betrat und sich über den roten Sessel freute und das Ambiente lobte. Er fing jedoch nicht mit der aberwitzigen Aufzählung von Gerichten an, sondern stieg mit einer Kolumne von 2002 ein, die Einzug in seinen Sammelband „Kolumnistisches Manifest“ gefunden hat.

Sein Sohn Luis habe ihn während der Autofahrt zum Kindergarten einmal gefragt: „Kann man seinem Beruf eigentlich selbst aussuchen, wenn man groß ist?“ Klar! Kurze Pause. „Warum machst du dann nicht etwas, was du wirklich gut kannst?“, war Luis‘ Antwort, über die auch die 160 Zuhörer lachten.

Danach wurde es direkt kulinarisch. Hacke las eine Kolumne von 2009. Die habe er kurz vor den Bundestagswahlen geschrieben, weil er sich nicht leicht entscheiden könne. Er verglich das mit manche Menschen an der Eisdiele. Er selbst nehme immer Malaga, seine Lieblingssorte. Da wisse er einfach, was er bekommt. Eigentlich mag er Pistazie, aber so tolles Pistazieneis wie auf Sizilien bekomme er eh nirgends mehr, weshalb er es hier gar nicht erst probiere. Er habe schon von Sorten gehört wie Biereis, Spaghettieis mit Bolognese oder Käseeis. „Klingt spannend, ist aber bei näherer Betrachtung sinnlos“, so sein Kommentar. Was das mit den Wahlen zu tun hatte? „Das weiß ich auch nicht mehr so genau“, sagte er mit einem Augenzwinkern.

Aus einer anderen Kolumne las er vor, wie er einmal wurstsüchtig wurde. Hacke mag Wurst auf seinem Brot. Als jedoch Jörg, ein penetranter Vater aus der Elterninitiative, ihm stetig zu verstehen gibt, dass Wurst nicht gesund sei und er diese seinem Sohn und den anderen Kindern keinesfalls zum Frühstück mitgeben dürfe, war es vorbei. „Immer, wenn ich Jörgs Stimme hörte, bekam ich Heißhunger auf Wurst“, erzählte der vierfache Vater. „Schon wenn ich die Nummer dieses Wurstfaschisten sah, war ich mit einem Bein schon in der Aral, um Tankstellen-Wurst zu kaufen“, überspitzte Hacke. Nur ein Umzug konnte seine Sucht lindern.

Auch die Geschichte über einen Besuch in einem Weingeschäft sorgte für Erheiterung. Hacke schilderte, wie sich der Weinkenner immer selbst ein Glas mit einschenkte und dessen fast schon philosophischen Bezeichnungen über den Wein immer schräger wurden: „kirschig, johannisbeerig, sanft im Abgang, eine Note von Rohöl, eine Spur Wildschwein im Moos, wuchtig, straff, muskulös“. „Wenn er nicht mit Wein handeln würde, könnte er zumindest ein Adjektivgeschäft aufmachen“, lautete Hackes witziges Fazit.

Doch der Autor kann auch ernst. „Nicht immer müssen Lesungen nur witzig oder erheiternd sein“, meinte er. Deshalb las er eine Kolumne, die sich mit dem Wirtshaussterben befasst. „Pegida konnte sich doch nur entwickeln, weil es keine Stammtische mehr gibt“, behauptete er. „Am Stammtisch konntest du alles hinter vier Wänden sagen, musstest dich aber mit den Leuten wieder vertragen, weil die beim nächsten Mal wieder da waren.“

Doch schnell wurde es wieder heiter. Der Autor erzählte, wie manche seiner Bücher zu Stande kamen. Er habe einmal eine Kolumne darüber geschrieben, wie er und seine Frau im Flur ein Lied sangen, beide mit falschem Text. „Ich bin da einem Volksphänomen auf die Schliche gekommen“, sagte er. Denn seitdem bekomme er immer wieder Zuschriften, dass es dem einen oder anderen auch so geht.

Jedes von Hackes vielen Beispielen war ein Lacher wert. Bei einer Geschichte waren wohl höhere Mächte am Werk. Seitdem weiß er: „Die Schöpfung liest meine Kolumne und holt sich Inspiration.“ Er bekam eine Zusendung, dass eine Frau beim Lied „Alle Vöglein sind schon da“ statt „Welch’ ein Singen, Musizieren“ immer „Welchlein singen, musizieren“ verstanden habe. Dies habe sich zur „Stunde der Wintervögel“ begeben, bei der Vogelbeobachter alle Vögel, die sie innerhalb einer Stunde zählten, in eine Kartei eintragen sollen. Hacke bekam Post zu den Ergebnissen. Auf Platz eins und somit am meisten beobachtet: der Spatz, danach die Kohlmeise. „Und auf Platz 105: das Welchlein!“

Aus diesen Missverständnissen und Verhörern hat Hacke seine Triologie geschrieben „Der weiße Neger Wumbaba ...“ – „abgeleitet“ von einem Lied mit der Zeile „der weiße Nebel wunderbar“.

Ähnlich verhält es sich beim Buch „Oberst von Huhn bittet zu Tisch“. Hacke amüsierte sich bei einer seiner Kolumnen über eine schlecht übersetzte Speisekarte aus seinem Italien-Urlaub. Es folgten wieder Zuschriften. „Nun besitze ich die größte und wohl einzige Speisekartensammlung“, verriet der Autor. Denn viele Leser schicken ihm gleich Originalkarten als Belege. Die Aufzählung am Textbeginn ist nur ein kleiner Ausschnitt seiner Sammlung, die im Kapplerbräusaal für viel Erheiterung sorgte.

Miriam Kohr