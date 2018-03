Rekordteilnehmerzahl und viele Konzerte

Am heutigen Karsamstag startet der 12. Europäische Musikworkshop Altomünster mit 60 Teilnehmern und damit einem Rekord.

Altomünster – „So groß war das Interesse noch nie“, sagt der künstlerische Leiter Markus Kreul. Claudia Geisweid, die organisatorische Leiterin, freut das ebenfalls: „Letztlich geht es beim EUMWA natürlich darum, Musik zu vermitteln. Wenn aber die Zahlen nicht stimmen, wird es schwierig.“

Der EUMWA ist eine Veranstaltung des Marktes Altomünste. Er zieht dieses Jahr für eine Woche Teilnehmer aus Deutschland, der Schweiz, Belgien, Spanien, Italien, Serbien, Weissrussland, China und Korea in die Gemeinde. In der Masterclass werden Werke der Kammermusik mit Studenten und Absolventen von Musikhochschulen, Instrumentalpädagogen, Musikschülern und ambitionierten Laien einstudiert; der EUMWA-Workshop richtet sich an Kinder und Jugendliche, die die Grundfertigkeiten ihres Instruments beherrschen. Insgesamt kommen hier 46 Teilnehmer. Zusätzlich werden 14 Kinder und Jugendliche am Freitag, 6. April, in die Grundlagen der Community Music eingeführt, einer Art Improvisation, die großen Augenmerk auf Integration legt.

Die Schüler und Studierenden werden vom heutigen Karsamstag bis Samstag, 6. April, unterrichtet und zeigen ihr Können in fünf Konzerten: beim Kammerkonzert I am Dienstag, 3. April, um 19.30 Uhr im Hechthof der Sparkasse Altomünster; beim Meisterkonzert am Mittwoch, 4. April, um 19.30 Uhr im Schloss Dachau; beim Abschlusskonzert des Workshops am Donnerstag, 5. April, um 16 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum Altomünster; beim Kammerkonzert II am Freitag, 6. April, um 19.30 Uhr, ebenfalls im Hechthof; beim Abschlusskonzert am Samstag, 7. April, um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Altomünster.

Beim Abend der Begegnung am Donnerstag, 5. April, erzählt der Geiger und EUMWA-Dozent David Frühwirth ab 19.30 Uhr im Hechthof über sein Leben als Musiker und zeigt eine Auswahl seiner Sammlung von Originaldokumenten berühmter Geiger und Komponisten. dn