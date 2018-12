Wenn der FC Pipinsried ruft, dann kommen sie alle, vom Landrat bis zum Bundestagsabgeordneten. Ein Ehrengast sprach schlicht von „der Mutter aller Weihnachtsfeiern“.

Pipinsried – Am vergangenen Wochenende fand im Gasthof Lampl in Pipinsried die „Mutter aller Weihnachtsfeiern“ statt, wie sie von Bernard Seidenath, Mitglied des Landtags, in seiner kurzen Gastrede genannte wurde. Der FC Pipinsried hatte in den Gasthof Lampl geladen – und zahlreiche Fans und Politiker fanden den Weg ins Dachauer Hinterland. Keiner bereute sein Kommen, gute Stimmung und markige Sprüche gab es wie eh und je.

In den Jahrzehnten zuvor war die Feier von Ex-Präsident Konny Höß geleitet worden – und in alter Tradition übernahm dann natürlich auch der neue Präsident Roland Küspert das Zepter. Allerdings genehmigte sich der Präsi, entgegen der Tradition, mit FCP-Stürmer Oliver Wargalla einen „Gehilfen“ zur Seite zu nehmen. Wargalla versteigerte zahlreiche Präsente zugunsten der Jugendarbeit in seiner eigenen Art und Weise – was bei den Anwesenden sehr gut ankam.

Zuvor gab es noch Grußworte von Landrat Stefan Löwl, dem Bürgermeister der Gemeinde Altomünster Anton Kerle sowie dem Bundestagsabgeordneten und Ex-Pipinsrieder Kicker Michael Schrodi. Stefan Löwl versprach in seiner kurzen Rede, wieder öfters zu Spielen des FC Pipinsried zu kommen, und Anton Kerle freute sich über die sehr gute und auf Augenhöhe basierende Zusammenarbeit mit dem neuen Vorstand. Bernard Seidenath berichtete über Gespräche mit Kollegen aus dem Landtag über den FC Pipinsried, der selbst dort Gesprächsthema sei. Michael Schrodi lud dann Vertreter des FC Pipinsried zu einem Besuch nach Berlin ein. Er verfolge den FCP auch von Berlin aus.

Alle Redner bekamen von Roland Küspert einen brandneuen Fan-Seidenschal des FC Pipinsried. Nach den Reden ließ Küspert die beiden vergangenen Jahre Revue passieren. Nicht nur die Kicker wurden erwähnt, sondern auch die Damen der Tennis-Abteilung, die den Aufstieg in die Kreisliga schafften. Danach wurden noch Filme vom Aufstiegsduell in Fürth sowie ein Bericht vom Jahrhundert-Spiel gegen den TSV 1860 München gezeigt.

Küspert zog eine positive Bilanz der vergangenen beiden Jahre, ohne jedoch darauf hinzuweisen, dass man den Klassenerhalt von der Fußball-Mannschaft schon erwarte. Ein besonderer Dank ging an die vielen ehrenamtlichen Helfer, „ohne die ein Fußballspiel in der Regionalliga nicht ablaufen könnte“, so Küspert.

Nachdem der Präsident gesprochen hatte, übernahm Trainer Fabian Hürzeler das Mikrofon. In einer kämpferischen Rede versprach der gebürtige Texaner, alles dafür zu tun, dass der FC Pipinsried weiter in der Regionalliga bleibt. „Es hat mit dem DFB, mir und dem FC Pipinsried Kommunikationsprobleme geben“, so der Spielertrainer. „Doch die sind ausgeräumt. Ich fühle mich immer wohler hier. Am Anfang war es hier schwer für mich. Aber das gehört wohl dazu. Obwohl wir momentan auf einem Abstiegsplatz stehen, machen wir uns keine Sorgen. Wir haben die Saison hart analysiert – und werden die entsprechenden Schlüsse ziehen“, berichtete der junge Spielertrainer, der dann noch eine Bitte an die Fans hatte: „Lasst uns aus unserer Arena einen Hexenkessel machen, dann werden wir es mit Sicherheit schaffen.“

Seine Mannschaft hatte dann auch noch für das Pipinsrieder Führungs-Duo kleine Geschenke. Manager Roman Plesche bekam eine Packung Snickers, getreu dem Motto: „Wenn’s mal wieder länger dauert.“ Trainer Hürzeler erhielt dann in Anbetracht der Tabellensituation eine Packung Nerventee und einen Lebensfreude-Tee. Hinter vorgehaltener Hand meinte ein Fan, der nicht genannt werden will, „man könne ja eventuell den Fabian Hürzeler mit dem Jogi Löw tauschen.“ Zumindest den Humor haben die Kicker und Fans aus dem Dachauer Hinterland trotz der prekären Lage also nicht verloren.

Damit die Mannschaft auch musikalisch unterstützt werden kann, hat der Fanclub „67ga Bibaschria“ einen Fansong komponieren lassen. Dieser wird nun bei jedem Heimspiel in der NAT-Arena zu hören sein. Bei der Weihnachtsfeier wurde das Lied uraufgeführt, es kann demnächst auf der Facebook-Seite des FC Pipinsried gehört werden.

BRUNO HEALKE