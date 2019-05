Tausendsassa Siggi Sureck feiert seinen 80.

Eigentlich wollte er nur fünf Jahre in Altomünster bleiben. Jetzt lebt Siegfried Sureck schon 52 Jahre dort. Sureck hat sich weit mehr als nur eingelebt – aus ihm wurde gar eine kleine Institution im Ort. Jetzt hat er seinen 80. Geburtstag gefeiert.

Altomünster – Was für ein Fest: Zu Siggi Surecks 80. Geburtstag kamen Gäste aus so ziemlich allen Gesellschaftsbereichen zum Gratulieren in den Sparkassenkeller Altomünster. Landrat Stefan Löwl, Bezirkstagspräsident Josef Mederer, Altbürgermeister Konrad Wagner, Bürgermeister Anton Kerle, Pfarrer Winfried Stahl und sogar bis Pater Michael, der gerade auf der Durchreise war: Es wollte niemand versäumen, dem rüstigen Rentner und Träger der Bürgermedaille des Marktes alles Gute zu wünschen.

Der Siggi, wie ihn fast alle nennen, ist in vielerlei Hinsicht im Ortsgeschehen eingebunden. Er ist begeisterter Gästeführer, Altoscout, Direktor des Gaudnek-Museums und unermüdlicher Führer durch das Brauereimuseum beim Kapplerbräu. Er hat in unzähligen Vereinen mitgewirkt oder tut es noch, hat zum Beispiel den Ortsverschönerungsverein über 20 Jahre lang als Gründungsvorstand geleitet, ist auch kurzfristig beim Kulturförderkreis als Vorsitzender eingesprungen, ist beim Musikverein Ehrenmitglied und gern gesehenes Mitglied beim Museumsverein, ebenso beim TSV, beim Tennisverein oder beim Schützenverein Freischütz. Viele Jahre war Sureck auch im Kirchenvorstand der Evangelischen Kirchengemeinde tätig.

Eines aber ist er in seinem Herzen immer geblieben: ein „Bänker“. Er war der letzte Chef der damals selbstständigen Marktsparkasse und bezeichnete rückblickend den 31. Dezember 1999 als den rabenschwärzesten Tag in seinem Leben. „Ich war der traurigste Mensch auf der Welt“, erklärte er gegenüber seinen Gästen, denn zum Zusammenschluss mit der Sparkasse Dachau am nächsten Taghabe zwar der Kopf „ja“ gesagt, aber das Herz „nein“.

1967 kam Siggi Sureck nach Altomünster zur Sparkasse. Mit 27 Jahren wurde er der jüngste stellvertretende Sparkassenleiter Deutschlands. Fünf Jahre wollte er bleiben, letztlich wurden 33 Jahre bei der Sparkasse daraus. „Mein Berufsleben war ausgefüllt, und es hat mir sehr viel Freude gemacht.“

Dabei hatte er die Banklehre nur auf Wunsch seiner Eltern gemacht, die wollten, dass er erst mal „was Gescheites“ lernt. Sein Wunsch war es eigentlich gewesen, zur See zu fahren. Nach seiner Abschlussprüfung bewarb er sich bei der Bundesmarine, wurde aber nicht genommen.

Also begann Siggi Sureck seine Bankkarriere, wurde später Diplom-Verwaltungswirt und kam zum „räuberischen Volk“ nach Altomünster, wie er mit Augenzwinkern sagt.

Geboren wurde er im damals noch deutschen Breslau. Ende 1944 musste er als Fünfjähriger zusammen mit seiner Mutter und der zweieinhalbjährigen Schwester die Heimat verlassen. Sie waren mit dem Zug unterwegs zu seiner Tante. Auf dem Weg war seine Mutter bei einem Halt ausgestiegen. Doch der Zug fuhr ohne sie weiter. „Nach zwei Tagen erst war die Mutti dann endlich wieder da“, erinnerte sich auch jetzt noch sichtlich gerührt der Jubilar. Sein Vater kam erst 1948 aus der russischen Kriegsgefangenschaft frei. Die Familie lebte bis zu Surecks Umzug nach St. Alto in Gelsenkirchen und Wanne-Eickel.

„Selbstdisziplin ist immer schon mein Grundprinzip gewesen“, sagt Siggi Sureck. Das habe ihm schon oft in schwierigen Situationen weitergeholfen. Und „Der kleine Prinz“, denn dieses Buch sei ein Ratgeber in allen Lebenslagen. Überhaupt ist Lesen die große Leidenschaft des jetzt 80-Jährigen. Und er freut sich, wenn er seine Tochter Britta und die Enkel in der Schweiz besuchen kann – und wenn er hier in Altomünster immer wieder gebraucht wird. Gisela Huber