Berauschter Fahrer überschlägt sich bei Altomünster

Die Polizei stellte Erstaunliches bei der Unfallaufnahme fest. © Rene Ruprecht/ dpa

Die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat ein 23-jähriger Autofahrer, der sich bei Altomünster überschlug.

Indersdorf - Ein 23-Jähriger aus Markt Indersdorf war am Samstag gegen 17.45 Uhr mit seinem Fiat auf der Kreisstraße DAH 2 von Pipinsried in Richtung Altomünster unterwegs. In einer Linkskurve im Bereich Sengenried verlor er laut Polizei auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Pkw kollidiert zuerst mit Leitplanke

Der Pkw kollidierte mit der Leitplanke, überschlug sich und kam im Straßengraben zum Liegen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in ein Klinikum gebracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten eine Alkoholisierung von deutlich über einem Promille fest. Zudem stand der Fahrer unter der Wirkung mehrerer Betäubungsmittel. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Des Weiteren war der Indersdorfer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Feuerwehren aus Altomünster und Pipinsried sowie das THW sicherten den Verkehr und leisteten technische Hilfe.

mm

