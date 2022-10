Gemeinderat Altomünster berät über die Gründung eines Kommunalunternehmen

Im Rathaus Altomünster diskutierten die Gemeinderäte über die Gründung eines Kommunalunternehmens. © Gisela Huber

Der Gemeinderat Altomünster hat über die Gründung eines Kommunalunternehmen betraten - mit einer klaren Tendenz.

Altomünster – Grundsätzlich positiv bewertete der Gemeinderat Altomünster die Gründung eines Kommunalunternehmens (KU), so wie es mehrere Gemeinden im Landkreis, unter anderem Petershausen und Haimhausen bereits für verschiedene Bereiche haben. Dazu hatte die Verwaltung den Rechtsanwalt und Steuerberater Oliver Eifertinger und die Rechtsanwältin für Wirtschafts- und Handelsrecht, Christine Wenzl geladen, beide von der Münchner Kanzlei Becker Büttner Held. Mit einer KU könne man „bestimmte Aufgabenfelder besser bespielen“, so Bürgermeister Michael Reiter.

Das Unternehmen außerhalb der allgemeinen Verwaltung könne als Eigenbetrieb, als selbstständiges Kommunalunternehmen des öffentlichen Rechts, so wie etwa ein Zweckverband, oder privatrechtlich, beispielsweise als GmbH betrieben werden.

Mögliche Aufgabenfelder: Hochbau, Wasserversorgung sowie Abwasser- oder Klärschlammentsorgung

Als mögliche Aufgabenfelder nannte die Anwältin unter anderem den Hochbau, die Wasserversorgung, Abwasser- oder Klärschlammentsorgung. Bei hoheitlichen Aufgaben, also denen, die das KU von der Gemeinde übernimmt, wie eben die Abwasserbeseitigung oder auch die Straßenbeleuchtung, wird keine Umsatz- oder Ertragssteuer fällig. Zudem entfällt die Mehrwertsteuer auf die Preise. Anders, wenn das Kommunalunternehmen in Konkurrenz zu privaten Anbietern tritt.

Bei der Übernahme hoheitlicher Aufgaben durch das KU nannte Christine Wenzl die Möglichkeit der Finanzierung über Kommunalkredite. Von Nachteil sei indes, dass die Kommune die volle Haftung der Arbeiten übernimmt.

Vorteil: Ausschreibungen können vermieden werden

Der deutliche Vorteil eines KU – wenn es privatrechtlich organisiert ist – sei jedoch, dass Ausschreibungen vermieden werden können, die eine Kommune einhalten muss.

Martina Englmann und Marianne Kerle (beide CSU) wollten wissen, wie es mit der Kontrollfunktion über ein KU aussieht. Die beiden Referenten verwiesen darauf, dass der kommunalpolitische Einfluss und damit die Bindung an die Kommune durch die Unternehmenssatzung weitgehend gestaltet werden könne. Ein KU werde von einem Vorstand geleitet. Die Geschäftsführung des Vorstands werde von einem Verwaltungsrat überwacht. Verwaltungsratsvorsitzender ist automatisch der Bürgermeister. Der Gemeinderat bestimmt die weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats, ebenso wie den Vorstand. „Die Regelung von Kompetenzen wird vor allem in der Satzung aufgeschlüsselt“, so die Rechtsanwältin.

Markus Hagl (FWG) erkundigte sich nach „Referenzen von Gemeinden in unserer Größe“. Die beiden Experten nannten Dachau mit den Stadtwerken, Petershausen oder Hebertshausen, wo das KU das Ärztehaus samt Wohngebäude bereits als zweites Projekt realisiert.

Positive Haltung zum Thema Kommunalunternehmen

Geschäftsleiter Christian Richter betonte, dass alle weiteren Schritte im Gemeinderat bekannt gegeben und diskutiert werden. Der dreigeteilte Beschluss sieht als nächstes die Ausarbeitung einer Satzung und einen Vorschlag über die Besetzung des Vorstands und des Verwaltungsrats vor. Grundsätzlich wurde die Gründung eines Kommunalunternehmens positiv angesehen.

Marianne Kerle (CSU) war die einzige Gegenstimme. Gegenüber den Dachauer Nachrichten erklärte sie, der Schritt hin zu einem Kommunalunternehmen höre sich zwar gut an „und macht Sinn, aber ich hätte schon gern den Grund erfahren, was die Gemeinde genau vorhat“.

Sabine Schäfer