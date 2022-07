Bilderauktion in Altomünster mit besonderen Preisen

Entlang der Reitwiesen in Altomünster sind die Bilder bereits aufgestellt. © Köhler

Das Marktfest Altomünster findet am Samstag/Sonntag, 23./24. Juli, stattfinden. Diesmal ist ein besonderer Programmpunkt geplant: eine Versteigerung.

Altomünster - Unter dem Motto „Wenn nix is, is’ a nix!“ initiierten im Winter 2020/2021 die Kabarettistin Martina Schwarzmann und die Jugend- und Kulturreferentin der Marktgemeinde Altomünster, Susanne Köhler, den Kunstweg im Altowald. Die Ausstellung entpuppte sich während der Lockdown-Zeit als wahrer Besuchermagnet. Und die Kreativität der Teilnehmer war nahezu grenzenlos. Über 200 Kunstwerke kamen zusammen, und die riesige Collage, ein Gesamtkunstwerk aller Bilder, begeisterte ebenfalls bis Pfingsten vergangenen Jahres.

Versteigerung mit tollen Preisen, die man nicht kaufen kann

Ab sofort und bis zum Marktfest selbst können nun viele der gestalteten Tafeln noch einmal betrachtet und erworben werden – bei einer Versteigerung mit tollen Preisen, „die man nicht kaufen kann“, so Susanne Köhler, die sich auch diese Aktion mit Martina Schwarzmann ausgedacht hat.

Und so funktioniert es: Am Fußweg vom Bahnhof über die Reitwiesen hinauf zur Lorettokapelle sind die ganze Woche lang 120 Werke des Kunstweges noch einmal aufgebaut. An beiden Enden des Weges sind Briefkästen angebracht. Wer ein Kunstwerk ersteigern möchte, wirft einen Gebotszettel bis zum Sonntag, 24. Juli, 8 Uhr, in einen der beiden Briefkästen am Weg ein. Die Gebotszettel sind am Weg direkt, im Infobüro, in der Sparkasse und auf der Homepage der Marktgemeinde Altomünster www.altomuenster.de erhältlich. Die Kunstwerke, für die mindestens ein Gebot abgegeben wurde, werden am Marktfestsonntag am Marktplatz ausgegeben. Die Höchstbietenden werden informiert und gebeten, sich um 13.30 Uhr dort einzufinden. Die Ausgabe erfolgt vor Ort gegen Barzahlung.

Begehrtesten Bilder werden auf der Bühne versteigert

Die begehrtesten Bilder aber werden auf der Bühne vorgestellt und versteigert. Das bisherige Höchstgebot auf den Gebotszetteln gilt als Einstandsgebot. Die Versteigerung und die Bilderausgabe werden von Martina Schwarzmann, Josef „Fips“ Wiedmann und Susanne Köhler durchgeführt.

Die Gebotszettel aller Personen, die ein Kunstwerk ersteigert haben, kommen dann in einen Lostopf. Die Verlosung erfolgt direkt im Anschluss. Als attraktive Preise winken Karten für eine Familie zum aktuellen Kabarettprogramm von Martina Schwarzmann, eine Kirchturmführung für zwei Personen, ein Rundflug über Altomünster in einem Zweisitzer-Sportflugzeug für eine Person oder aber für zehn Personen eine exklusive Klosterführung samt Umtrunk mit Ordinariatsdirektor Dr. Armin Wouters und Bürgermeister Michael Reiter.

Mit dem Erlös der Versteigerung sollen Obstbäume und Beerensträucher gekauft werden. Diese werden am Fußweg vom Bahnhof über die Reitwiesen als „Naschweg“ gepflanzt, wo jeder im Vorbeigehen pflücken und verzehren kann. Wer sich dafür interessiert, die Bäume und Sträucher zu hegen und zu pflegen, kann als Pate mitmachen, betont Susanne Köhler. Die Kulturreferentin hofft, dass die Bilder reißenden Absatz finden. SABINE SCHÄFER

Das 43. Marktfest

beginnt am Samstag ab 18 Uhr mit der Band Seratiner und Barbetrieb bis 3 Uhr. Am Sonntag findet um 10.30 Uhr der Festgottesdienst am Marktplatz statt, musikalisch gestaltet von den Pipinsrieder Musikanten. danach Kinder- und Bühnenprogramm und das Oldtimertreffen am großen Parkplatz.

