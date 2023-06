Heilige Birgitta – eine anstrengende, aber kluge Frau

Viktoria Schüffner zeigt in einem Vortrag das Leben und den Einfluss der Heiligen Birgitta auf - Rund 50 Interessierte diskutieren über Birgittas Leben.

Altomünster – Die Heilige Birgitta (1303-1373), ihr Leben und Wirken, das ist heuer ein großes Thema in Altomünster. Denn in diesem Jahr wird an deren 650. Todestag erinnert. Für die wissenschaftliche Arbeit der Studentin Viktoria Schüffner aus Stumpfenbach war es deshalb eine willkommene Gelegenheit „Das Frauenbild der Birgitta von Schweden“ etwas genauer unter die Lupe zu nehmen.

An die 50 sehr interessierte und diskussionsfreudige Besucher nahm sie daher im Klostermuseum in Altomünster mit auf die Zeitreise zurück ins Mittelalter, zu der sie eigens aus Mannheim hierher gefahren ist.

Birgitta sah sich schon immer als Braut von Christus

Birgitta von Schweden, die zur adeligen Verwandtschaft des Königshauses gehörte, war nicht nur 30 Jahre mit ihrem Mann Ulf verheiratet und hatte mit ihm acht Kinder, sondern ihre große Liebe gehörte eigentlich Christus, dessen Braut sie schon seit Kindheit sein wollte. In Visionen oder Offenbarungen, wie sie es nennt, sprach sie mit ihm, seiner Mutter Maria und anderen Heiligen und befolgte auch deren Ratschläge.

Sie ging nach Rom, um den Papst um die Zustimmung zu einer Klostergründung zu bitten. Doch der weilte in Avignon und so sollte es bis 1370 dauern, bis er dies genehmigte. Ihre Tochter Katharina setzte sie als erste Äbtissin ihres für Frauen und Männer gegründete Kloster in Vadstena ein.

Unterschiede zwischen Frau und Mann war Birgittas großes Thema

Viktoria Schüffner hatte bei ihren Forschung festgestellt, dass in der mittelalterlichen Geschichte sehr zwischen privat, männlich und weiblich unterschieden wurde, wobei die Frauen immer als minderwertig angesehen wurden. Breiten Raum nahm die Heiligenverehrung ein, die allerdings oft nur historisch dargestellt wurde. Berichte über Wunder wurden oft selbst verfasst. Beschrieben werden auch die Gottesbegegnungen als spürbar oder hörbar, was durchaus bis heute von einigen Menschen erfahren wird. Dies geht von Erscheinungen bis zur Stigmatisierung, also der Übertragung der Wundmale auf den eigenen Körper. „So konnte auch der einfache Mensch die Visionen verstehen“, erklärte Viktoria Schüffner.

Es stellte sich auch die Frage, ob die Frau gleichwertig mit dem Mann ist, nachdem sie in der Kirche kein Amt ausüben darf. Erst im 12. Jahrhundert änderte sich das Frauenbild durch Frauenbewegungen, deren Vertreterinnen aber meist aus hohem Stand waren. Sie waren meistens Ehefrauen und Mütter, also „Unterworfene“ und so war es kein Wunder, dass sie als Witwen oft ins Kloster gingen, denn hier hatten die Frauen eine gewisse Sicherheit wie in der Ehe.

Als „Sprachrohr Gottes“ hat Birgitta Warnungen ausgesprochen

Das Frauenbild der hl. Birgitta wurde noch in ihrer Zeit in Schweden geschrieben. „War sie Prophetin oder nur eine gebildete Frau?“, stellte sich die Frage, vor allem wenn über ihre „Erlebnis-Visionen“ gesprochen wird. Schon wenige Tage nach dem Tod ihres Mannes soll ihr Christus offenbart haben, dass sie nun seine Braut sein soll. Birgitta sieht sich demnach als „Haus Christi“, als Sprachrohr Gottes, als eine völlig gehorsame und untergebene Frau mit sehr glaubwürdigen Aussagen von ihren Begegnungen mit Gott. Sie bewegte sich in einem großen Spannungsfeld zwischen der Öffentlichkeit und dem Klosterleben, was sich auch in ihren Ordensregeln widerspiegelt, weil sich hier die Männer den Frauen unterwerfen müssen.

Ein Leben zwischen Öffentlichkeit und Kloster

„Birgitta stellte sich oft als sehr unwürdig und klein dar und sah sich auf der anderen Seite doch als wichtige Prophetin“, meinte Viktoria Schüffner. Sie spricht aber auch deutliche Worte zum Papst und ermahnt ihn, nach Rom zurückzukehren, weil er sonst in ein paar Wochen sterben werde, was auch geschah. Genauso forderte sie die Absetzung des schwedischen Königs, was ebenfalls eintraf.

„Sie hatte auf jeden Fall in der Kirche und beim Staat etwas zu sagen, konnte lesen und schreiben und hat auch Latein gelernt. Ich habe sie als anstrengende, aber kluge Frau bei meinen Nachforschungen wahrgenommen“, sagte Schüffner ehrlich.

Und Schüffner sah durch Birgitta auch eines in der Kirchengeschichte: dass Gott durchaus auch „minderwertige“ Frauen und Mütter für seinen Dienst auserwählt, wie etwa seine Mutter Maria oder die hl. Elisabeth von Thüringen.

Handschriften von Birgitta wurden mehrmals übersetzt

Birgitta hatte alles handschriftlich festgehalten, was von Männern übersetzt ins Lateinische nach ihrem Tod als Buch herausgegeben wurde. Im Laufe der Zeit wurde dieses noch ein paar Mal übersetzt, zuletzt im vergangenen Jahr von der letzten Birgittenpriorin von Altomünster, Sr. Apollonia Buchinger.

Die Lebensgeschichte der Heiligen bot also viel Zündstoff, der in der Runde auch heftig diskutiert und von Museumsleiter Prof. Dr. Wilhelm Liebhart in einigen Punkten ergänzt wurde.

