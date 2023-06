Birgitta wird auf der Bühne wieder lebendig - Freilichttheater-Premiere in Altomünster geglückt

Szene aus dem Mittelalter: Feiern und Spiel am königlichen Hofe – rechts Brigitta (Manuela Schmaus) und Magister Matthias (Marcus Gottfried). © gh

Es war eine beeindruckende Freilichttheater-Premiere in Altomünster. 16 Laienschauspieler stellten das Leben der Birgitta von Schweden dar, und welche Hürden sie meisterte. Fünf Termine für weitere Aufführungen stehen noch an.

Altomünster – Es waren traumhafte Bedingungen für ein Freilichttheater: Die Besucher des Stücks „Birgitta – eine Prophetin am Scheideweg“ staunten im Altomünsterer Pfarrgarten über eine gelungene Theaterkulisse und bewunderten 16 Laienschauspieler, die eine sagenhafte Premiere präsentierten.

Wolfgang Henkel hatte wieder sein glückliches Händchen bewiesen, das bereits um die Jahrtausendwende geschriebene Stück neu aufleben zu lassen – im Jahr des 650. Todestag der heiligen Birgitta von Schweden. Die Uraufführung war 2003 in Altomünster. Sehr viele Besucher aus der Region waren begeistert von der neuen Aufführung.

Das Theaterstück zeichnet das Leben der Birgitta von Schweden nach

Im Stück war zu sehen, wie streng das schwedische Königshaus die Steuern und Abgaben eintreiben ließ. Der Steuerrichter schreckte auch nicht davor zurück, die Bauern umbringen zu lassen, die ihr Soll wegen der schlechten Ernte und anderer Gründe nicht erfüllten. Da half auch das Bitten ihrer Frauen nichts. Das waren Dinge, die der jungen Birgitta (erfrischend jugendlich dargestellt von Pia Obeser) gar nicht gefielen.

Aber auch gegen ihre geplante Hochzeit mit Ulf Gudmarson hatte sie etwas, denn sie wollte nach einer Vision lieber die Braut Christi werden. Durch den Zuspruch von Bischof Skara (Marco Mauer) und ihren Vater Birger Persson (Matthias Spengler) ließ sie sich schließlich überreden, als Hofdame an den Hof von König Magnus und Königin Blanka zu gehen.

„Da kannst du Einfluss auf das Königshaus nehmen, damit sie ihren liederlichen und kostspieligen Lebenswandel überdenken“, gab der Vater zu verstehen, der selbst ein Verwandter des Königshauses war. Diesem Ansinnen gab Birgitta nach und von da an schlüpfte Manuela Schmaus in die hervorragende Rolle der erwachsenen Birgitta, die mehr als überzeugend das Fürstenhaus, die Bischöfe und Päpste zurechtwies.

Großartige Darsteller erhalten viel Applaus vom Publikum

Ihr Ziel war es, ihren neuen Orden für Männer und Frauen zu gründen und die Anerkennung dafür auch zu erhalten. Hut ab, vor der großartigen Darstellerin, die diese Riesenrolle mit einer wahrhaftigen Überzeugung und Einfühlungsvermögen verkörperte.

Doch auch die übrigen Besetzungen waren hervorragend getroffen. Ob streng und aufmerksam wie Birgittas Begleiter Matthias (Marcus Gottfried), forsch wie der päpstliche Legat und Soldat Annibaldo (Michael Lugmair) oder unentschlossen, nachdenklich wie die Päpste (Michael Heine und Matthias Spengler), um einige zu nennen. Herausragend war auch das Königspaar (Susanne Jais und Thomas Koppold) in ihrer Leichtigkeit und doch der Zielstrebigkeit, das Beste für sich und ihr Land herauszuholen.

Einen Sonderapplaus bekam die Königin für ihr schönes Lied, mit dem sie ihren Göttergatten sehr anrührte. Die weiteren Mitwirkenden waren Christine Mair, Stephan Reisner, Thomas Bliem, Christian Chymyn, Michaela Richter, Simon Fischer und natürlich Regisseur Wolfgang Henkel selbst als Steuerrichter und Inquisitor.

Das Stück war kurzweilig und mitteilsam. Einiges davon hätte auch heute stattfinden können, dann war es wieder grausam oder von Übermut und Völlerei geprägt. Es zeigt einen Teil des Lebens im Mittelalter. Die Kostüme waren beeindruckend, die Säulenkulisse herrlich, in der das Treiben am Hof oder in den Palästen der hohen Geistlichkeit gezeigt wurde.

Der lang anhaltende Applaus und die Bravorufe, waren wohl der schönste Dank an die vielen Mitwirkenden für diesen rundherum gelungenen Theaterabend.

Die nächsten Termine des Stücks

Weitere Aufführungen sind am kommenden Wochenende 23./24.und 25. Juni, sowie am 7. und 8. Juli. Der Theaterbeginn ist jeweils um 20.30 Uhr im Pfarrgarten hinter dem Pfarrhaus im St. Birgittenhof. Karten zu 18 Euro gibt es im Vorverkauf im Infobüro der Gemeinde unter Telefon 0 82 54/99 97 44 oder an der Abendkasse.

Von Gisela Huber