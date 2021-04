BMW brennt am Bahnhof

Feuerwehr Altomünster ist zur Stelle

Altomünster – Auf dem Park & Ride-Parkplatz am Altomünsterer S-Bahnhof ist am Dienstagfrüh ein dort abgestellter BMW in Brand geraten. Die Feuerwehr Altomünster löschte den ausgedehnten Fahrzeugbrand nach eigenen Angaben mittels zweier Strahlrohre ab. Die eingesetzten Kräfte kontrollierten im Anschluss das Wrack mit Hilfe der Wärmebildkamera, nahmen die ausgelaufenen Betriebsstoffe auf und sicherten die Einsatzstelle bis zum Abtransport des Autos.