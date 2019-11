Bürgermeisterwahl 2020: Michael Reiter will Anton Kerle ablösen

Gut zwei Wochen vor der Nominierungsversammlung geben die Freien Wähler aus Altomünster bekannt: Sie schicken Gemeinderat Michael Reiter ins Rennen ums Bürgermeisteramt.

Altomünster – Die Freien Wähler von Altomünster haben das Geheimnis gelüftet, wen sie bei ihrer Nominierungsversammlung am Donnerstag, 28. November zum Gegenkandidaten von Anton Kerle (CSU) für das Bürgermeisteramt küren wollen: Es handelt sich um Michael Reiter.

Der 47-jährige Bauexperte ist seit elf Jahren im Marktgemeinderat tätig und gilt als kritischer Geist, der keine Diskussionen scheut. Reiter ist auch im Bauausschuss, dem Haupt- und Finanzausschuss, in der Schulverbandsversammlung und im Rechnungsprüfungsausschuss dabei.

In den Reihen des CSU-Ortsverbands hatten einige schon bei der Ankündigung der Freien Wähler verschnupft reagiert, einen Gegenkandidaten zu dem seit 2014 amtierenden Bürgermeister Anton Kerle (57) aufstellen zu wollen.

„Das ist doch ein ganz normaler Vorgang, vor allem wenn man nicht immer ganz mit der Arbeit des Gemeindechefs einverstanden ist“, meinte der Sprecher der Freien Wähler, Hubert Güntner, der 2014 selbst angetreten, Kerle allerdings mit 44,87 Prozent unterlegen war.

Reiter habe eigentlich nicht überredet werden müssen, so Güntner weiter. Das Thema sei schon seit etwa einem Jahr präsent. Denn sowohl Güntner als auch Reiter zeigen sich „unzufrieden darüber, wie es manchmal läuft“.

Beide machten es am Beispiel der von der Verwaltung im Jahr 2017 geplanten Zusammenlegung von Wahllokalen fest. Der Marktgemeinderat hatte damals leidenschaftlich diskutiert und den Vorschlag der Verwaltung schließlich mit 17:4 Stimmen abgelehnt. In der darauffolgenden Sitzung sei das Gremium mit der Information überrascht worden, dass gewisse Wahllokale doch geschlossen werden. Begründung des Gemeindechefs: Er könne kraft seines Amtes auch anders entscheiden. „Wo bleibt denn da die Wertschätzung für das Gremium und die Transparenz?“ fragen sich Reiter und Güntner.

Er habe sich lange Gedanken gemacht, ob er antreten solle, so Michael Reiter. Er sei aber keiner, der nur schimpft, sondern jemand, der auch gern gestaltet und das Heft in die Hand nimmt. Es sei ihm zudem um die Frage gegangen: „Werden wir als Fraktion noch mitgenommen im Gemeinderat?“

Der Zimmerermeister mit eigenem Betrieb in Altomünster will, nach der offiziellen Nominierung am 28. November, aber keinesfalls schmutzige Wäsche waschen oder „jemandem vors Schienbein treten“. Er werde sich auch nicht verbiegen und plötzlich überall auftauchen, wo er früher nie gewesen sei. „Ich möchte vor allem authentisch sein,“ betont Michael Reiter.

Im Falle seiner Wahl gebe es auch Regelungen für den Fortbestand seines Betriebes. Michael Reiter ist sich dessen bewusst, „dass es schwer wird, gegen einen Amtierenden anzutreten. Aber wenn der alte Bürgermeister auch der neue ist und er sich über ein paar Dinge Gedanken macht, ist auch schon viel gewonnen“.

sas

Alle Infos und News zur Kommunalwahl 2020 im Landkreis Dachau finden Sie immer aktuell auf unserer großen Themenseite.

Erst vor wenigen Tagen hat die CSU in Röhrmoos ihren Kandidaten nominiert, und in Bergkirchen stellten die Freien Wähler ihren Kandidaten vor.