Ein Verein, den alle unterstützen - Bürgerverein Thalhausen hat so einiges vor

Die Geehrten Elisabeth Leopold, Peter Held, Walburga Haas (Mitte v.l.). Es gratulierten Vorsitzender Florian Graf (l.) und sein Stellvertreter Markus Hagl (r.). © gh

Bürgerverein Thalhausen bilanziert bei seiner Jahresversammlung das vergangene Jahr und zeigt außerdem auf, dass er heuer noch einiges vor hat. Als nächste Aktion steht das Ramadama an.

Thalhausen – Die Thalhauser stehen hinter ihrem Bürgerverein, das wurde wieder sehr deutlich bei der Jahresversammlung. Alle Plätze im Bürgerhaus waren belegt. Vorsitzender Florian Graf freute sich, dass so viele gekommen waren.

Seine Rückschau war allerdings kurz und knapp, denn viel war seit der letzten Versammlung nicht passiert. Viele Teilnehmern beteiligten sich beim Ramadama im Herbst. Ein Höhepunkt wurde der Griechische Abend, bei dem sich auch die Frauen wieder viel Mühe gemacht haben, um passende Nachspeisen zu diesem Thema zuzubereiten. Auch am Christkindlmarkt hatten die Thalhauser wieder mit einem Stand teilgenommen und überreichten einen Scheck in Höhe von 500 Euro an die „Tafel Aichach“.

Beim Bürgerverein Thalhausen steht 2024 das 20-jährige Bestehen an

Im nächsten Jahr feiert der Bürgerverein sein 20-jähriges Bestehen, erklärte Vorstand Graf, und hofft, dass bis dahin von den Dorfleuten so viele Bilder und Schriften zur Verfügung gestellt werden, „dass ein schönes kleines Bücherl zustande kommt“.

Die kommenden Veranstaltungen des Vereins

Was in diesem Jahr alles geplant ist, das zeigte der zweite Vorsitzende Markus Hagl auf. Es gab bereits ein Weißwurstessen und den Seniorennachmittag. Kräftig zur Sache geht es am kommenden Samstag 29. April, denn da ist nicht nur Frühjahrsputztag im und ums Bürgerhaus ab 14 Uhr angesagt, sondern am Vormittag bereits um 10 Uhr der Treffpunkt zum Ramadama in den Fluren. Alle Frauen, Männer und Jugendliche sind herzlich eingeladen mitzuhelfen.

Für den 24. Juni ist ein Ausflug ins Allgäu geplant mit dem Besuch einer Sennerei. Anmeldungen dazu nimmt Florian Graf entgegen. Beim Barockfest in Altomünster am 30. September./1. Oktober werden die Thalhauser mit ihren Rahmflecken sicher wieder viele Besucher verköstigen. Zudem findet für alle Dorfleute immer freitags ein wöchentlicher Stammtisch statt. Teilnehmen werden die Mitglieder des Bürgervereins wieder mit einer eigenen Gruppe am „Stadtradeln“, das heuer vom 11. Juni bis 1. Juli ausgetragen wird.

Ehrungen zur runden Geburtstagen

Ein schöner Moment an diesem Abend waren die Ehrungen von Walburga Haas (70), Peter Held, Cilli Miesl und Elisabeth Leopold (alle 80), die ihren runden Geburtstag begehen konnten.

Schließlich wurde noch informiert, dass das sich im Haus befindliche „Altonetz“ bei der Gemeinde einen Antrag für eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Bürgerhauses gestellt hat, da es sehr hohen Stromverbrauch hat. Die dazu nötige Statik am Dach wurde bereits abgesegnet. Jeweils zwei Modulreihen sollen an den Balken befestigt werden.

Anregung zum geplanten Funkmasten

Ein Wort verlor Markus Hagl auch noch zum geplanten Funkmasten der Firma Novec zwischen Talhausen und Mauerbach. Hagl zeigte auf Aufnahmen, wo der Standort vorgesehen ist und wie hoch der Mast sein wird. Allerdings gab er zu bedenken, dass man erst noch schauen müsse, ob ein Anbieter dafür gefunden werden kann, denn sonst würde die Sache im Sand verlaufen.

Ludwig Huber stellte die Frage, ob denn der Mast unbedingt, „so weit unten im Loch“ errichtet und dann auch „so hoch“ werden müsse. Ob es nicht sinnvoller wäre, weiter oben und damit nicht so hoch zu planen. Außerdem würde dort auch idealer Weise gleich die Stromleitung vorbeigehen. Hagl versprach, sich der Sache anzunehmen.

Er dankte abschließend allen Helfern in der Küche und ums Haus. Besonders galt der Dank aber Felix Köhler für das Zuschneiden der Bäume und Sträucher und Kreszenz Hagl, die immer für die Reinigung sorgt.

Von Gisela Huber