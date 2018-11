Verschwundenes Kreuz immer noch Thema

Umgehungsstraßen und das Flurbereiningungskreuz waren Themen der Bürgerversammlung in Stumpfenbach. Das Kreuz ist nämlich nach wie vor verschwunden.

Stumpfenbach – Sehr unterschiedliche Fragen tauchten in der gut besuchten Bürgerversammlung im Sportheim Stumpfenbach auf. Bürgermeister Anton Kerle nahm sich die Zeit, sie eingehend zu beantworten, wo immer es ihm möglich war. In Stumpfenbach leben derzeit 271 Bürger (264 im Vorjahr), und in Deutenhofen ist die Einwohnerzahl von 61 auf 58 zurückgegangen.

Ob mit dem Flurbereinigungskreuz etwas weitergeht, wollte Manfred Keller, Deutenhofen, wissen. Es war zum Abschluss der Flurbereinigung 2004 mit einem Gedenkstein geweiht worden, aber seit gut einem Jahr ist das Kreuz spurlos verschwunden. Noch ist nichts unternommen worden, erklärte dazu der frühere Ortssprecher Andreas Eberle. Die Stumpfenbacher hatten sich zunächst auf die Suche nach dem alten gemacht, die allerdings im Sand verlief. Jetzt denken sie daran, vielleicht ein einfaches Holzkreuz darauf zu entrichten, hoffen aber immer noch, dass ihr Original wieder zurückkommt.

Angeschnitten wurde auch noch einmal eine Tonnagenbeschränkung auf der Straße zwischen Stumpfenbach und Deutenhofen, denn gerade in Deutenhofen mit derzeit vielen Kindern und ohne Fußweg sei der Straßenverkehr ganz schön heftig. „Gerade im Winter“, bemerkte der Sprecher, „wo sollen denn da die Kinder auf der engen Straße hinhüpfen, wenn viel Schnee liegt und die Laster kommen!“ Bürgermeister Kerle musste erneut darauf verweisen, dass es sich um eine öffentliche Straße handelt, die nicht beschränkt werden darf. Sicherlich würde der Ausbau der Umgehungsstraße nach Unterzeitlbach, landläufig als „Holzweg“ bekannt, dort eine deutliche Verbesserung bringen, doch der ist immer noch nicht in Sicht.

„Wann steht die Umgehungsstraße in Deutenhofen auf dem Plan“, wollte Hans Nassl wissen und bekam zur Antwort, dass hier noch gar nichts in Planung ist.

Sehr schade fand es Andreas Eberle, dass in Altomünster kein Blutspenden mehr möglich ist und bat den Bürgermeister einmal nachzufragen, warum dies eingestellt wurde.

Ob es denn gar keine andere Unterbringungsmöglichkeit gegeben hätte für die „Mäusegruppe“, also die Vorkindergartenkinder der Vhs, wollte Sacha Lehmann wissen. Diese ist von der alten Schule nun in den Turnraum des Kindergartens „Kleine Strolche“ gezogen. Ohne den Umzug hätten die Kindergartenkinder weiter den Raum zur Nutzung und für Sport. Außerdem fand er, dass die Sanierung der alten Schule sicherlich teurer kommt, als ein zweckmäßiger Neubau. Ein Neubau käme vielleicht billiger, so der Gemeindechef, aber man habe nun mal das denkmalgeschützte Gebäude mitten im Ort, das einer sinnvollen Nutzung zugeführt werden soll. Deshalb hat man jetzt auch im unteren Bereich eine Kindergartenerweiterung geplant und schafft damit auch für die Zukunft viele Plätze. Der Gemeinderat habe lange um eine Lösung gerungen. Diese könnten nun alle unterstreichen, noch dazu, wenn für den Kindergarten entsprechende Zuschüsse in Aussicht gestellt sind. Eine Verlegung der Mäusegruppe in die Schule war nicht möglich, da dort alle Räume selbst gebraucht werden.

Angesprochen wurde auch noch die Aufstellung von Parkautomaten, denn gerade beim Kindergarten sei die Situation sehr schlimm und die Parkmoral ohnehin. Dies sei im Gemeinderat schon öfter diskutiert worden, allerdings ohne Ergebnis, betonte Anton Kerle. Ausgewiesene Parkräume bedürften zudem einer Überwachung, meinte er. Insgesamt sieht er eine Verbesserung der Parksituation, wenn bei den Reitwiesen endlich ein Parkplatz angelegt werden darf und die Dauerparker aus dem Ort dort Platz finden.

Michael Rabl wollte am Ende wissen, ob denn eine Nachfrage für das Gewerbegebiet da ist, was Anton Kerle bejahen konnte, allerdings mit der Einschränkung, dass es nur unverbindliche Anfragen waren. Für die Gemeinde kommt allerdings hier nur lärmreduziertes Gewerbe in Frage und sie möchte mitentscheiden, was da hinkommt. Den angekauften Grund im Gebiet will die Kommune daher vorläufig behalten.

gh