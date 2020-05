Kindergärten: Drei Monatsbeiträge werden erlassen

Corona macht vielen Eltern zu schaffen. Große Kinder können nicht in die Schule, nur wenige Kleine dürfen in die Kitas. Die Marktgemeinde will jetzt wenigstens eine finanzielle Erleichterung geben.

Altomünster – Damit reagiert die Kommune auf eine Maßnahme der bayerischen Staatsregierung, in Zeiten von Betreuungsverboten, also im April, Mai und Juni, sollen in den Kindergärten keine Gebühren eingezogen werden.

In seiner letzten Sitzung einigte sich der Gemeinderat Altomünster daher darauf, die Beiträge für Mai und Juni nicht einzuziehen, der April soll den Eltern zurückgezahlt werden, wenn die Staatsregierung genauere Richtlinien herausgibt. Die staatliche Rückerstattung an die Träger der Einrichtungen sei nämlich verbunden „mit sehr vielen Unbekannten“, wie zweiter Bürgermeister Josef Wiedmann (FW), der die Sitzung leitete, erklärte. „Wir fahren auf Sicht“, so Wiedmann. Es sei beispielsweise unklar, wie genau die Erstattung funktionieren soll, denn unterschiedliche Betreuungszeiten ziehen natürlich unterschiedliche Gebühren nach sich. Der bayerische Gemeindetag wiederum rede von einer Pauschale.

Dennoch einigte sich das Gremium nach längerer Diskussion darauf, alle Eltern gleich zu behandeln, auch Eltern, deren Kinder in den Notbetreuungen sind. Zuvor hatten Roland Schweiger (CSU) und Hubert Güntner (FW) nachgefragt, ob es möglich sei, diese Gruppen herauszurechnen. Deutlich weniger Aufwand sei es, wenn man alle gleich behandelt, entgegnete Geschäftsleiter Christian Richter. Diese Regelung gilt ebenso für den BRK-Kindergarten am Brechfeld, für die dortige Krippe, für die Schülerbetreuung und die Vhs-Gruppe „Kleine Mäuse“. Die Kommune muss somit auf rund 29 000 Euro Erstattung erst einmal warten.

Am Dienstag allerdings kündigte Ministerpräsident Markus Söder an, dass bis Pfingsten, also bis 31. Mai, etwa 50 Prozent der Kinder in die Betreuungseinrichtungen zurückkehren sollen. Altomünsters neuer Bürgermeister Michael Reiter gab gegenüber den Dachauer Nachrichten zu, dass es schwierig sei, mit der neuen Lage umzugehen. Er hoffe nicht, dass die Regierung nun wieder anders verfahre mit den Erstattungen an die Kommunen. Reiter: „Aber erst mal wollen wir kein Fragezeichen hinter den gefassten Beschluss setzen.“

Christian Richter stellte an diesem Abend auch die zu erwartenden Belegungszahlen der Kindergärten, der Krippe und der Schülerbetreuung ab September vor. In fast allen ist noch Luft.

In der Krippe des Kinderhauses Regenbogen gibt es derzeit 12 freie Plätze, die sich bis Januar jedoch auf fünf reduzieren. Der Kindergarten Regenbogen hat zwei Gruppen mit je 25 und eine Integrationsgruppe mit 15 Kindern. Zum September können hier noch vier Kinder plus ein Integrationskind aufgenommen werden.

Im eingruppigen Kindergarten Wollomoos gibt es zwar im September noch drei freie Plätze, allerdings sind die ab Februar schon wieder belegt. „Der Kindergarten hat eine tolle Waldspielfläche und ist deshalb sehr gefragt“, betonte Christian Richter.

Besser sieht es aus im eingruppigen Kindergarten Pipinsried mit 25 Kindern. Ab September gibt es hier neun freie Plätze, ab April aber nurmehr vier.

Sehr beliebt ist nach Richters Ausführungen der zweigruppige Kindergarten Oberzeitlbach. Das liege an der sehr guten Personalsituation und daran, dass man in dem großen Haus viel Platz habe. Hier gibt es aktuell und auch später keine Kapazitäten. Die Gruppenstärke bleibe auf je 25 Kinder gedeckelt. Will heißen, dass Neuanmeldungen auf andere Kindergärten verwiesen werden, speziell auf die Kleinen Strolche. Der hat momentan einen freien Platz. Ab Herbst wird es aber sieben freie Plätze geben, ab Januar sogar 25. Grund dafür ist, dass die Gemeinde bereits zum neuen Kindergartenjahr die vierte Gruppe in der gegenüberliegenden „Schultreppe 4“ eröffnen will. Die Bauarbeiten an dem Gebäude seien gut vorangeschritten, gab sich der Geschäftsleiter zuversichtlich. Dann habe man auch im Hauptort „ein ordentliches Angebot“.

Vorsichtig optimistisch ist man bei der Schülerbetreuung mit derzeit 89 Kindern. Es werden etwa 27 Abgänger erwartet, 15 sind neu angemeldet. Eine Unsicherheit bestehe darin, dass erst später im Mai klar ist, ob in der ersten Jahrgangsstufe der Schule eine Ganztagsklasse entsteht oder nicht.

Sabine Schäfer