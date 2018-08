Frauenleiche bei Altomünster gefunden

Schaurige Entdeckung: Ein Landwirt hat im Bereich Altomünster-Stumpfenbach eine Frauenleiche gefunden. Die Todesursache ist bislang unklar.

Altomünster – Eine seit Anfang August vermisste Frau aus Landsberg ist am Freitagmittag im Bereich Altomünster-Stumpfenbach tot aufgefunden worden. Die Kripo Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen, wie jetzt bekannt wurde.

Frau seit 2. August vermisst

Die 61-Jährige war seit dem Vormittag des 2. August vermisst. Ein Landwirt fand die Leiche im Bereich einer Wiese neben der Straße von Erlau nach Stumpfenbach bei Mäharbeiten. Der Zustand des Leichnams deutet laut Kripo auf eine bereits längere Liegezeit hin. Ermittler konnten die Frau aufgrund persönlicher Gegenstände zweifelsfrei identifizieren; unklar ist dagegen, wie die Frau zu Tode kam. „Das bisherige Obduktionsergebnis erbrachte noch keine endgültige Klarheit über die Todesursache. Diesbezüglich stehen noch weitere forensische Untersuchungen aus“, so die Kripo.

Ermittler bitten um Hinweise

Die Ermittler bitten daher unter Telefon 0 81 41/61 20 um Hinweise, vor allem zur Frage: Hat jemand die Frau im Bereich des Auffindeortes in Stumpfenbach beobachtet oder in der S 2 Richtung Altomünster gesehen? Die 61-Jährige war 1,70 Meter groß, korpulent, trug kurze rötliche Haare sowie eine Brille mit rotem Gestell und war zuletzt bekleidet mit einer Dreiviertel-Jeans und rosa Oberteil. dn

