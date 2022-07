27-Jährige überschlägt sich mit Auto

Teilen

In einem Getreidefeld überschlug sich das Auto einer 27-jährigen Dachauerin. © IMAGO / Wolfgang Maria Weber

Eine 27-Jährige Dachauerin hat sich am Donnerstag mit ihrem Corsa in einem Getreidefeld in Altomünster überschlagen. Sie musste leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Altomünster – Eine 27-jährige Dachauerin war am Donnerstag gegen 19.50 Uhr mit ihrem Opel auf der Kreisstraße DAH 2 von Pipinsried in Richtung Altomünster unterwegs.

Aus noch unbekannter Ursache kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab und ihr Corsa überschlug sich in einem Getreidefeld. Die 27-Jährige wurde leicht verletzt in das Krankenhaus Friedberg eingeliefert.

Laut Polizei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Die Feuerwehr aus Pipinsried sicherte die Unfallstelle ab. pid

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Dachau-Newsletter.