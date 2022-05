Dachstuhlbrand nach Blitzeinschlag: Großeinsatz der Feuerwehr ‒ Bewohner verletzt

Von: Nikola Obermeier

Der Dachstuhl des Einfamilienhauses in Pipinsried brannte aus. © Freiwillige Feuerwehr Hebertshausen

Nach einem Blitzeinschlag ist der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Pipinsried am Montagfrüh in Brand geraten. Ein Bewohner wurde verletzt, wie ein Sprecher der Polizei Dachau mitteilte.

Ein starkes Gewitter zog am Montag gegen 8.30 Uhr über Pipinsried hinweg. Der Blitz schlug laut Polizei in ein Einfamilienhaus in der Heimbergstraße ein, der Dachstuhl fing Feuer. Die Feuerwehr war schnell vor Ort.



Dachstuhlbrand nach Blitzeinschlag in Pipinsried: 59-Jähriger erleidet Rauchgasvergiftung

Ein Bewohner, der 59-jährige Eigentümer des Hauses, erlitt eine Rauchgasvergiftung und ein Knalltrauma und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.



Die Feuerwehren kämpften gegen die Flammen und löschten den in Vollbrand stehenden Dachstuhl. Insgesamt 80 Einsatzkräfte der Feuerwehren Dachau, Indersdorf, Hilgertshausen-Tandern, Altomünster, Pipinsried, Kleinberghofen, Langenpettenbach, Klenau-Junkenhofen, Schiltberg, Alberzell, Randelsried und Hebertshausen sowie des THW Dachau waren für Lösch- und Nachlöscharbeiten vor Ort.

Da der Dachstuhl des Wohnhauses vollständig abbrannte, ist das Gebäude nicht mehr bewohnbar, wie das Polizeipräsidium Oberbayern mitteilte. An dem Haus entstand bei dem Brand nach Angaben der Polizei 250 000 Euro Schaden. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt. no

