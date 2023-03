Der Älteste in der Familie Well, Hermann Well, feiert 80. Geburtstag

Teilen

Große Gratulantenschar zum 80. Geburtstag: Stefanie Haas von der Sparkasse, Künstlerin Maria Detloff, Josef Steinhardt, Rosmarie Kraze, Anneliese Well, Detlef Kraze, Jubilar Hermann Well, Bürgermeister Michael Reiter, Siegfried Sureck und Johann Groß als Vertreter der Freien Wähler im Kreistag (von links). © gh

Hermann Well feiert in Altomünster einen hohen Geburtstag und hatte dabei viele Gäste, war er doch musikalisch und politisch viel engagiert.

Altomünster – Es ist zwar naturgemäß ein bisschen ruhiger um Hermann Well geworden, aber gerade bei vielen seiner ehemaligen Schüler oder in der Kommunal- und Kreispolitik ist er immer noch präsent wie eh und je. Jetzt konnte der beliebte Altomünsterer seinen 80. Geburtstag feiern, und dazu sind viele Freunde gekommen. Mit seiner großen „Wellfamilie“ wird aber erst im Sommer gefeiert, damit auch alle Zeit haben. Hermann Well, der selbst kinderlos blieb, ist das älteste der 15 Kinder von Hermann und Traudl Well, der hochmusikalischen Familie: Drei seiner Brüder spielen in der bekannten Biermösl-Blosn, und drei seiner Schwestern sind die Wellküren.

Hermann Well setzte sich stark für den Musikverein ein

Wer bei dieser Gratulationscour nicht fehlen durfte, waren die Bläser vom Musikverein. Schließlich ist er ihr Ehrenmitglied und war nicht nur eine Periode der zweite Vorsitzende, sondern hatte sich in der schwierigen Zeit sehr stark bemüht, dass nach Rudi Fladerer wieder ein Vorstand gefunden werden konnte und es mit dem Musikverein weiterging.

Ein Großes Anliegen war auch der Gesellschaftstanz

Die musische Seite von Hermann Well hat die Geschichte des Marktes mitgeprägt. Er ist es, der seit Jahrzehnten den Burschenball hochhält, der mit den Königspaaren den Ehrenwalzer einstudiert und vielen von ihnen überhaupt erst das Tanzen beibringt. Ein großes Anliegen war und ist ihm auch immer das Weitergeben des alten Gesellschaftstanzes, der Francaise, die bei keinem Burschenball fehlen darf. „Die Altomünsterer Francaise mit ihren Figuren ist etwas Besonderes“, betonte er auch bei seinem Geburtstag. Der Volkstanz liegt ihm am Herzen, er war dafür gerne der Vortänzer.

Hermann Well als Gitarren- und Flötenlehrer

Viele Schüler bekamen Gitarrenunterricht von ihm und nicht wenigen brachte er das Flötenspiel bei. Mit dem Singen und Musizieren begeisterte er seine Schüler. Hermann Well wollte eigentlich nie Lehrer werden, doch über Umwege wurde er doch ein hervorragender Pädagoge. Er hat das musische Gymnasium in München besucht, dann aber zunächst Sozialpädagogik studiert. Schließlich wurde er Sozialarbeiter in einer psychiatrischen Klinik für Kinder und Jugendliche und machte anschließend noch ein Studium für den Lehrberuf.

Im Dienste der Schüler

Unter der Rektorin Waltraud Werner und der Konrektorin Gretel Wagner bekam er seine erste Anstellung in Altomünster, wo er bis 1986 wirkte. Danach war er zwei Jahre in Petershausen der Konrektor und leitete schließlich von 1988 bis zu seinem Ruhestand als Rektor die Grundschule Röhrmoos. Hermann Well war es immer wichtig, dass alle Schüler die gleiche Chance bekamen und gefördert wurden und dass auch unter dem Lehrerkollegium eine gute Zusammenarbeit herrschte.

Auch politisch engagierte er sich im Gemeinderat und Kreistag

Aber nicht nur der Schuldienst prägte sein Leben, sondern auch die Kommunalpolitik. Zwei Perioden saß er für die Freien Wähler im Altomünsterer Gemeinderat und engagierte sich dabei auch als Kulturreferent. Dem Kreistag Dachau gehörte er gleich drei Perioden an und hatte dort die Schul- und Jugendhilfe als Schwerpunkt. Für seine Verdienste wurde er 2014 mit der Ehrenmedaille des Landkreises und 2018 mit der Bürgermedaille des Marktes Altomünster ausgezeichnet.

Er genießt seinen Ruhestand mit Musik, Geschichte und Flohmärkten

Heute genießt Hermann Well zusammen mit seiner Frau Anneliese den Ruhestand, vertieft sich gerne in die alte Geschichte, musiziert oder geht auch noch gerne zu den Flohmärkten und freut sich, wenn seine Geschwister ihren Erfolg auf der Bühne feiern und er bei den Premieren dabei sein kann. Dass er weiterhin die sonnigen Seiten des Lebens genießen darf, das wünschte ihm nicht nur Bürgermeister Michael Reiter höchst persönlich, sondern auch viele Freunde und Wegbegleiter, die zum Gratulieren kamen.

Von Gisela Huber