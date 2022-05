„Der Blitz sucht sich den einfachsten Weg“

Das Unwetter erreicht Dachau: Am Montagabend zog über Dachau ein Gewitter hinweg, das aber glücklicherweise keine größeren Schäden anrichtete. © Christian Fischer

Ein Blitzeinschlag hat am Montag in Pipinsried ein Einfamilienhaus unbewohnbar gemacht. Der Hauseigentümer erlitt eine Rauchgasvergiftung.

Pipinsried - Sechseinhalb Stunden lang dauerte der Einsatz insgesamt, an dem 80 Feuerwehrleute aus dem ganzen Landkreis und darüber hinaus beteiligt waren.

Blitzeinschlag in Pipinsried macht Einfamilienhaus unbewohnbar

Gegen 8.30 Uhr zog eine Gewitterzelle über Hilgertshausen-Tandern, einige Kilometer nördlich von Pipinsried, hinweg. Es war genau 8.37 Uhr, als ein Blitz den Dachstuhl des Einfamilienhauses in Pipinsried traf. „Die Wahrscheinlichkeit des Einschlags in hoch gelegene Punkte ist freilich höher als in tief gelegene“, sagt Wetterexperte Christian Fischer aus Markt Indersdorf. „Aber, wie man in Pipinsried mitbekommen hat, muss es nicht zwangsläufig der höchste Punkt des Dorfes sein.“

Die Flammen schlugen aus dem Dachstuhl. © Feuerwehr Altomünster

Letztlich suche sich der Blitz den einfachsten Weg zur Erde, um sich zu entladen: „Das kann ein freistehendes Haus sein, ein Strommast oder eben auch der Wanderer, der übers freie Feld läuft.“ Und immer wieder gebe es vereinzelte Blitze, die seitlich aus dem Gewittersystem heraus schlagen und Bereiche treffen, die kilometerweit weg vom eigentlichen Gewitter sind. Auf speziellen Wetterkarten ist der einzelne Blitz deutlich außerhalb der Zugbahn zu sehen, er hatte laut der Internetseite www.kachelmannwetter. com eine Stärke von 9 Kiloampere und ist damit ein „lauter Knaller“.

Ob an dem Haus ein Blitzableiter montiert war, wusste die Polizei am Dienstag noch nicht. Nach Angaben eines Polizeisprechers des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord konnten die Brandermittler der Kriminalpolizei noch keine Untersuchungen vor Ort vornehmen.

Ein Notdach wurde mit Hilfe der Drehleiter über das Haus gezogen. © Feuerwehr Altomünster

Laut Maximilian Reimoser, Kreisbrandinspektor des Kreisfeuerwehrverbandes, trage ein Blitzableiter auf jeden Fall zur Sicherheit bei und sei grundsätzlich empfehlenswert – auch wenn es selten vorkommt, dass ein Blitz einschlägt. Der Verzicht auf einen Blitzableiter hat laut Reimoser in der Regel zwei Gründe: einerseits der Kostenpunkt, und andererseits sei ein Blitzableiter aufwändig zu verankern. Ob ein Blitzableiter notwendig ist, sei eine bautechnische Frage, so Reimoser: Stehe ein Gebäude zum Beispiel neben einem höheren Haus, so schlage der Blitz eher in das höher gelegene Haus ein.

Nach dem Blitzschlag am Montagfrüh fing der Dachstuhl wie berichtet Feuer. Eine große Rauchwolke wies den anrückenden Feuerwehrkräften bereits den Weg zur Einsatzstelle. Beim Eintreffen der ersten Einheiten hatte sich das Feuer bereits über den gesamten Dachstuhl ausgebreitet, Flammen schlugen hervor. Über das Wenderohr der Drehleiter aus Altomünster sowie parallel mit Trupps unter schwerem Atemschutz von innen drangen die Feuerwehrkräfte in das Haus ein. Das Feuer konnte innerhalb von rund 30 Minuten unter Kontrolle gebracht werden, wie der Kreisfeuerwehrverband mitteilte.

Mit einem Einreißhaken wurde die Dachhaut des Haus geöffnet, so dass die Feuerwehrkräfte versteckte Glutnester lokalisieren konnten. © Feuerwehr Altomünster

Die Nachlöscharbeiten dauerten über zwei Stunden an. Die Dachhaut wurde mit einem sogenannten Einreißhaken geöffnet, sodass versteckte Glutnester im Dachstuhl lokalisiert und gelöscht werden konnten. Sehr aufwendig gestalteten sich nach dem „Feuer aus“ die Aufräumarbeiten. Hierfür kamen das THW Dachau sowie das Wechselladerfahrzeug samt Abrollbehälter Logistik aus dem Katastrophenschutzzentrum zur Unterstützung nach Pipinsried. Ein Teil der Einrichtung im Dachgeschoss wurde dabei durch eine große Dachhautöffnung ins Freie befördert, anschließend wurde mit Hilfe der Drehleiter ein „Notdach“ über das Haus gezogen, das das offene Dach vor Witterungseinflüssen schützt. Gegen 15.45 Uhr konnten nach über 6,5 Stunden die letzten der rund 80 Feuerwehrkräfte abrücken.

Am Montagabend zog schon das nächste Gewitter über Dachau hinweg, es blitzte vielfach. Glücklicherweise blieben diese Blitze ohne größere Schäden.

