Der letzte Kindergartentag nach 30 Jahren

Leiterin Theresia Kernbichl-Ernst verabschiedet

Wenn heute im Kindergarten Pipinsried die Sommerferien beginnen, hat Theresia Kernbichl-Ernst schon ein wenig Abstand zu ihrem bisherigen Arbeitsalltag. Sie baut gerade Überstunden und Resturlaub ab und ist ab 1. September dann ganz offiziell im Ruhestand. Vor 30 Jahren hat sie den Kindergarten am Schulberg aufgebaut.

Pipinsried – Angefangen hat Theresia Kernbichl-Ernst 1987 beim damals privaten Kindergarten-Verein in Oberzeitlbach. Zudem hat sie die Gruppe „Maus“ im Kindergarten „Kleine Strolche“ in Altomünster aufgebaut. Davor gab es viele andere Stationen. So hat sie beispielsweise im Badischen eine sonderpädagogische Zusatzausbildung und später in Bayern eine als Psychomotorikerin absolviert, die – grob gesagt – die Einheit seelischer und körperlicher Vorgänge in der Bewegung und die Orientierung an den Stärken fördern soll, was im Kindergartenwesen immer mehr gefragt ist.

Als Theresia Kernbichl-Ernst 1986 mit Mann und Kindern nach Oberzeitlbach zog, hat sie, die obendrein Dozentin für Erwachsenenbildung ist, auch Eltern-Kind- sowie Frauengruppen geleitet und begleitet.

1990 wurde unter dem damaligen Bürgermeister Konrad Wagner die Zahl der Betreuungsplätze in der Gemeinde Altomünster ausgebaut. Es gab einen einstimmigen Beschluss des Marktgemeinderats, einen weiteren Kindergarten im ehemaligen Schulhaus in Pipinsried aufzubauen. „Ich durfte hier alles so gestalten, wie es mir wichtig war“, zeigt sich die 65-Jährige noch heute dankbar. Sie habe damals so viel Glück gehabt mit den ortsansässigen Betrieben, sagt sie. Und auch ehemalige Handwerker halfen mit. „Du weißt schon, dass ich hier in die Schule gegangen bin?“, erzählte ihr dabei ein zupackender Großvater eines Kindergartenkindes.

+ Mit guten Wünschen verabschiedeten sich auch die Kinder von ihrer „Frau Ernst“. © Gisela Huber

Mit 23 Kindern und vier Stunden täglich ist die Mutter von zwei mittlerweile erwachsenen Töchtern in das erste Kindergartenjahr gestartet. An ihren ersten Arbeitstag im September 1991 kann sich Theresia Kernbichl- Ernst noch genau erinnern: Es war kein einziges Möbelstück da. Die Möbellaster hatten Verspätung. Als sie endlich ankamen, halfen die 23 Kinder und einige Eltern mit beim Ausladen. „Für die Buben und Mädchen war anfangs jeder Tag wie Weihnachten. Denn immer wieder kamen Möbel oder Spielzeug dazu“, lacht Theresia Ernst.

Die Zahl der Kinder wuchs. Irgendwann waren es fast 30, eine Gruppe – und wenig Platz. Also wurde unter der Aufsicht des damaligen Technikers im Marktbauamt, Martin Echter, ein Wintergarten angebaut. Die Kindergartenleiterin ist immer noch stolz auf die große Eigeninitiative von Eltern und Großeltern. Und auf den „wunderbaren Gemeinschaftssinn im Dorf“.

Auch wenn sie zeitweise unter Personalmangel leiden und sich dann vom Kindergarten „Keine Strolche“ im Hauptort kurzfristig Hilfe „ausleihen“ musste, die Kinder hätten es ihr in all den Jahren zumeist leicht gemacht. Sie habe großen Wert auf Disziplin und Respekt gelegt. „Ich war immer Frau Ernst – du.“ Sie strahle aber zugleich viel Ruhe und Stabilität aus, so dass die Kinder immer eine gute Bezugsperson gehabt hätten. Das sei auch bei den anderen Erzieherinnen und Pflegerinnen der Fall, die sie jeweils eingearbeitet hat, zuletzt die neue Leiterin und Erzieherin Melanie Richter sowie die Kinderpflegerin Selma Ittner.

Ab und zu gab es dennoch Schwierigkeiten mit manchen Eltern oder Kindern, die um mehr Aufmerksamkeit gerungen haben. „Aber wir haben zusammen immer den passenden Weg gefunden“, betont die aus dem Landkreis Ebersberg stammende Pädagogin. Im Verlauf ihrer 45 Arbeitsjahre hat sie aber schon Veränderungen im Verhalten von Eltern und Kindern bemerkt. Erziehung werde zunehmend in die Kitas und Schulen geschoben, so ihr Eindruck. Manchmal lasse die Wertschätzung zu wünschen übrig.

Zu den meisten „Ehemaligen“ hat sie immer noch innig verbunden. Es sei einfach wunderschön, wenn die früheren Kindergartenkinder später ihre eigenen Sprösslinge in die Einrichtung bringen. Doch der jeweils letzte Kindergartentag habe ihr immer ein bisschen weh getan, weil man die Kinder halt lang begleitet und auf die Schule vorbereitet hat.

Jetzt war es definitiv Theresia Ernsts letzter „Kindergartentag“. Die Rastlose, die auch stets gern in Vereinen mitgewirkt hat, wird dennoch nicht ganz die Hände in den Schoß legen, auch wenn sie mehr für die Familie da sein und Hobbys wie Garten und Radfahren pflegen will. Mehrere Jahre lang unterrichtete Theresia Ernst nachmittags an der Schule Erdweg als Verbindungsglied zur Nachmittagsbetreuung Sozialkompetenz – ohne Benotung. Seit zehn Jahren ist sie dort nun Profilberaterin in den Abschlussklassen und bereitet wiederum junge Menschen auf das Leben und ihren Beruf vor.

Sabine Schäfer