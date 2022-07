Der Mensch steht im Mittelpunkt

Altomünster bekommt eine Seniorentagesstätte © Arman Zhenikeyev / Imago

Wer wird Betreiber der geplanten Seniorentagesstätte am Brechfeld - die Awo, die Caritas oder das BRK?

Die Awo, vertreten durch Edeltraud Peter, ist in Altomünster schon bestens eingeführt durch das Betreute Wohnen in der Bahnhofstraße und die seit 2014 bestehende Sozialstation.

Drei Institutionen haben Interesse angemeldet

Die Caritas wurde repräsentiert durch die Kreisgeschäftsführerin Heidi Schaitl und Altenpflegerin Madlen Hardte. Letztere ist zudem seit vier Jahren in der Fachstelle für pflegende Angehörige. Die Damen der Caritas lieferten zu ihrem Konzept gleich einen Namen: SenTa für Seniorentagesstätte. Die nächstgelegene Anlaufstelle der Caritas ist das Maria-Gschwendtner-Haus in Indersdorf.

Das BRK, das schon unter dem früheren Kreisgeschäftsführer Paul Polyfka sein Interesse als Betreiber angeboten hatte, wurde vertreten durch Polyfkas Nachfolger Dennis Behrendt und der Leiterin der Abteilung Soziales, Bettina Kugler. Später stieß dann auch noch der BRK-Kreisvorsitzende Bernhard Seidenath dazu.

Das BRK betreibt seit vielen Jahren und in unmittelbarer Nähe der geplanten Tagesstätte ein Seniorenheim sowie den Kindergarten Regenbogen mit Krippe. Die Konzepte aller drei Bewerber ähnelten sich in weiten Strecken, vor allem was den Tagesablauf betrifft, der den Senioren geboten werden soll.

Die Anbieter sprechen von etwa 20 Gästen, die man betreuen kann, und einer „moderaten Größe“ des Hauses, wie Edeltraud Peter meinte. Betreut würden sie von genügend Fachkräften, die – da sind sich alle einig – mit ihrer Arbeit in der Tagesstätte auch ganz besonders pflegende Angehörige entlasten.

Der Caritas ist wichtig, „den Menschen mit seiner Würde und seinen Bedürfnissen in den Mittelpunkt zu stellen, der Awo, „dass der Mensch Mensch sein darf“ und dem BRK, „dass die Menschen sich wohlfühlen“.

Das Klientel sind Menschen mit einem Pflegegrad von zwei bis fünf. Tagespflege könne sich jeder leisten, hieß es unisono, denn sie wird mit den Kassen direkt abgerechnet – von Pflegestufe zwei bis fünf. Hilfe bei der Bearbeitung der Anträge wurde ebenfalls von allen zugesagt.

Knackpunkt könnte der Bring- und Abholdienst werden. Denn, so Edeltraud Peter, die Awo könne dies nur mit dem Kleinbus leisten, was eventuell für Rollstuhlfahrer schwierig werden könnte. Die anderen Interessenten äußerten sich nur vage zu Fahrdiensten.

Der Marktgemeinderat fasste im nicht-öffentlichen Teil noch keine Entscheidung, so Geschäftsleiter Christian Richter im Nachgang zur Sitzung. Vermutlich steht das Thema dann im September noch einmal auf der Tagesordnung.

sas

