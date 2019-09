Hochzeit nach ihrer Flucht

„Früh gefreit, hat nie gereut“, dieses alte Sprichwort passt für Hermine und Josef Konrad aus dem Hilgertshauser Gemeindeteil Thalmannsdorf, die das Fest der Diamantenen Hochzeit feierten.

Thalmannsdorf– Beide sind Flüchtlingskinder, die sich 1959 vor dem damaligen Hilgertshauser Bürgermeister Georg Rassl das Ja-Wort gaben. Die Braut war erst 18, der Bräutigam 20 Jahre alt. Der heute 80-Jährige ist in Kroation geboren, musste aber als Vierjähriger mit seiner Familie flüchten, hat zwölf Jahre in Niederbayern gelebt, bevor sein Vater 1953 den Peterglas-Hof in Thalmannsdorf kaufte. Ein paar Jahre arbeitete Josef Konrad in der Landwirtschaft, bevor er für MAN und Krauss-Maffei und dann noch 30 Jahre bei MTU als Ultraschall- und Röntgenprüfer arbeitete, bis er 1994 in den Ruhestand ging.

Seine 78-jährige Frau Hermine ist gebürtige Ungarin, die das gleiche Schicksal wie ihren Mann ereilte. Sie landete 1944 im Landkreis und lebte vor der Heirat in Eglersried und Neuried.

An ihre kirchliche Trauung, die Pfarrer Egger in der St.-Ursula-Kirche von Gumpersdorf vornahm, und die anschließende Hochzeitsfeier mit 70 Gästen beim damaligen Glaswirt in Gumpersdorf erinnert sich das rüstige Paar noch gut. Die Kapelle Oberacher hat damals zum Tanz aufgespielt. Gemeinsam zog das Jubelpaar die Töchter Ingrid, Erika und Helga sowie Sohn Josef groß.

Heute dürfen sich die Konrads über acht Enkel und sechs Urenkel freuen. Gattin Hermine hat neben der Kindeserziehung 25 Jahre bei MTU in München in der Lichtpauserei gearbeitet.

Auch im Rentenalter ist Tanzen und Schwimmen noch das gemeinsame Hobby des Jubelpaares. Der Ehemann bastelt noch gerne und geht auch noch ein bisschen der Landwirtschaft seines Sohnes nach. Seine Frau wird von der ganzen Großfamilie als gute Tortenbäckerin geschätzt und macht auch mit speziell zubereiteten Paprikawürsten ihrem Geburtsland Ungarn alle Ehre.

Zur Feier der Diamantenen Hochzeit haben sich 30 Gäste im Thalmannsdorfer Dorfwirtshaus Fottner eingefunden. Da fehlte auch Bürgermeister Markus Hertlein nicht, der im Namen der Gemeinde Hilgertshausen-Tandern mit Geschenk-Gutscheinen gratulierte und außerdem einen Geschenkkorb von Landrat Stefan Löwl überbrachte.

ost