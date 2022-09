Barrierefreiheit rückt näher: Aufzug im Treppenhaus der Schule Altomünster eingebaut

Die gröbsten Arbeiten sind erledigt: Im Herbst geht der Aufzug in Betrieb. © gh

Er ist drin: Der Aufzug im Treppenhaus der Schule Altomünster ist eingebaut. Jetzt folgen noch weitere Maßnahmen, doch das gröbste ist erledigt.

Altomünster – Wenn die Ferien zu Ende gehen, sind die gröbsten Arbeiten in der Schule Altomünster nahezu beendet, „auch wenn es noch ein bisschen nach Bauarbeiten aussieht“, formuliert es der Geschäftsleiter der Gemeinde, Christian Richter.

Während der vergangenen Wochen wurde nämlich ein weiterer Schritt gemacht, die Grund- und Mittelschule barrierefrei zu machen: der Einbau eines Aufzugs im Haupt-Treppenhaus. Ziel ist es, den Aufzug etwa zum Herbst benutzbar zu machen. „Die Arbeiten können sich aber leider nicht nur in den Ferien abspielen“, so Christian Richter. Es sei klar gewesen, dass einiges noch in den nächsten Wochen erledigt werden muss.

Schule Altomünster soll barrierefrei werden

Immerhin: Lärm und Dreck sind kaum noch ein Thema. Das Geländer an den Treppen ist montiert, die Treppenläufe sind so zugeschnitten, dass das sogenannte Treppenauge für den Platz des Aufzugs entsprechend weit wird. Die Glasfronten des bereits eingebauten Aufzugs sind ebenfalls angebracht.

Christian Richter ist voll des Lobes: „Durch das neue Geländer wirkt das Treppengeschoss filigraner, durch das erweiterte Treppenauge scheint mehr Licht aus den darüberliegenden Fenstern durchzudringen.“ Die Handwerker verdienten „großes Lob“, weil sie die Maßnahme in einem engen Zeitrahmen erledigt haben. Ein ruhiger Schulbetrieb sei wohl gewährleistet.

Weitere Schritte sind barrierefreie Toiletten

Der Einbau des Aufzugs im Zentraltreppenhaus wurde im aktuellen Haushalt mit 600 000 Euro veranschlagt. Von der Regierung erwartet die Kommune 50 Prozent Förderung. Beschlossen wurde die Maßnahme im November 2020 im Zuge des Vorhabens, die Schule nach und nach barrierefrei zu machen.

Weitere Schritte sind barrierefreie Toiletten, was gleich im Zuge einer notwendigen Sanierung der Sanitäranlagen passieren könnte, meint Richter. Auch die Sporthalle soll barrierefrei werden.

Was der Kommune und dem Schulverband allerdings zu schaffen macht, sind die immer noch fehlenden Bauteile für die RLT-Geräte. Dabei handelt es sich um Einrichtungen zum Lüften und Klimatisieren von Räumen, was die Altomünsterer in Zeiten von Corona als Mittel der Wahl ansehen. Im Gegensatz zu Luftfiltern werden Frischluftanlagen problemlos dezentral in die Oberlichte der Fenster eingebaut und heizen bei Bedarf die einströmende Luft auch wieder auf. Beschlossen wurde der Kauf und Einbau der Geräte im März dieses Jahres.

Von Sabine Schäfer

