Hilfstransporte in Ukraine: „Die Menschen sind unheimlich dankbar“

Organisiert Spendentransporte für die Ukraine: Familie Glas aus Niederscheyern. © Privat

Im Interview erläutert der Altomünsterer Diakon, wie der Kontakt zu den Hilfstransporten in die Ukraine zustande kam und warum die Spenden so wichtig sind.

Altomünster – Seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs versucht der Altomünsterer Diakon Jürgen Richter zusammen mit der Familie Glas, die ursprünglich selbst aus der Ukraine kommt und jetzt in Scheyern lebt, zu helfen. Die Familie und er organisieren Spenden-Transporte in das Dorf Schenborn, in der Nähe der Stadt Mukatschewe, um wenigstens dort ein wenig zu Not zu lindern. Im Interview erläutert der Diakon, wie der Kontakt zustande kam und warum diese Spenden so wichtig sind.

Wann und wie ist das Projekt „Hilfstransport für die Ukraine“ entstanden?

Jürgen Richter: Unmittelbar nach Kriegsausbruch im März 2022 wurde Familie Glas aus Niederscheyern von Freunden und Bekannten angesprochen, ob sie etwas organisieren möchten, um den Menschen in der Ukraine zu helfen. Die Eheleute Glas stammen nämlich ursprünglich aus der Ukraine sind aber schon im Jahr 1996 nach Deutschland gekommen und hier heimisch geworden.

Sie organisieren diese Transporte ja zusammen mit einer Familie aus der Ukraine. Woher kennen Sie sich?

Seit gut drei Jahren bin ich als Diakon in den Solidarpfarreien Scheyern tätig und Familie Glas hat sich bei uns im Pfarrbüro erkundigt, ob wir als Pfarrei die Hilfstransporte unterstützen können und dafür in den Gottesdiensten und im Pfarrblatt werben könnten. Gerne sind wir diesem Wunsch nachgekommen.

Dieser erste Kontakt hat sich in den letzten Monaten weiter vertieft, nachdem sich Frau Glas als Firmhelferin engagiert hat. Die Idee, dass Firmlinge sich für die Menschen in der Ukraine einsetzen und Hilfsgüter sammeln wurde kurzerhand in die Tat umgesetzt.

Wie läuft ein solcher Transport ab? Haben Sie Lastwagen?

Die größte Herausforderung ist es, immer ein passendes Fahrzeug zu organisieren, nämlich einen VW-Bus oder einen Mercedes Sprinter. Die Stadtwerke Pfaffenhofen und das Autohaus Stiglmayr (PAF) haben dabei stets tatkräftig geholfen und kostenlos ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt. Nur Sprit und Maut müssen aufgebracht werden. Als Fahrer fungieren dann die Familie Glas und Bekannte, die die anstrengende Fahrt auf sich nehmen.

Der Zeitplan ist dabei sehr eng; jeweils ein Tag für Hin- und Rückfahrt, ein bis maximal zwei Tage verteilen der Hilfsgüter vor Ort. Bevor es jedoch so weit ist, wird im privaten Umfeld, durch persönliche Kontakte sowie auch in verschiedenen Medien um Spenden gebeten. Alle Spenden werden bei Familie Glas in der Garage gesammelt, sortiert und so verpackt, dass möglichst viel in das Fahrzeug passt.

Wie lange dauert eine solche Fahrt? Ist sie gefährlich?

Die reine Fahrzeit für die 1100 Kilometer lange Strecke in die Westukraine dauert etwa zwölf bis 14 Stunden. Wie viel Zeit an der Grenze eingeplant werden muss, ist nicht absehbar, aber zwei bis vier Stunden kommen auf alle Fälle noch dazu. Das Zielgebiet liegt etwa 30 Kilometer hinter der ungarischen Grenze im Westen der Ukraine und obwohl es von der Frontlinie weit entfernt ist, gibt es auch dort immer wieder Luftalarm.

Hatten Sie schon mal Probleme?

Gott sei Dank gab es bisher mit den Autos noch keine Pannen. Aber es ist immer ein mulmiges Gefühl mit dabei, in ein Land zu fahren, wo gerade Krieg ist. Diese Fahrt erfolgt stets auf eigene Verantwortung. Die Frage, ob die KFZ-Versicherung einen Schaden übernehmen würde, liegt in einem „grau Bereich“, ist aber eher mit Nein zu beantworten.

Beim Grenzübertritt arbeitet sowohl der Zoll auf der ungarischen Seite als auch der Zoll auf der ukrainischen Seite sehr genau. Des Öfteren mussten daher schon alle Pakete ausgeladen und geöffnet werden. Obwohl es nichts zu verbergen gibt, ist diese Prozedur sehr Nerven aufreibend, aber vor allem zeitintensiv.

An wen werden die Hilfsgüter verteilt?

Als Erstes wird immer ein Waisenhaus, in dem rund 150 Kinder leben, angefahren. Es werden aber auch Familie und Einzelpersonen mit Hilfsgütern bedacht, die es besonders schwer haben, z.B. eine Frau mit drei Kinder, wo der Mann vor Kurzem Gefallen ist, oder Menschen mit niedriger Rente, aber auch pflegebedürftige Menschen. Durch „Mundpropaganda“ kommen immer mehr Menschen hinzu, die wirklich auf Hilfe und Unterstützung angewiesen sind.

Was wird gerade jetzt gebraucht? Hat sich der Bedarf seit Beginn der Transporte verändert?

Es werden nach wie vor haltbare Lebensmittel wie Mehl, Zucker Nudeln, Reis und Konserven gebraucht. Auch Schulbedarf wie Hefte, Stifte, Kleber für die Kinder im Waisenhaus sind von Nöten. Der Schwerpunkt der letzten Fahrten lag auf medizinische Dinge wie Krücken, Verbandszeug. Und vor allem auch Windeln für Kinder und Erwachsene.

Wie reagieren die Menschen, wenn Sie ankommen? Gibt es besondere Geschichten dazu?

Die Hilfsgüter werden von Familie Glas stets persönlich übergeben und die Menschen sind unheimlich dankbar. Oftmals wollen die Menschen reden und erzählen auf Nachfrage von ihrem Schicksal. Auffällig dabei ist, dass nicht gejammert wird. Es wird viel mehr versucht, das Positive zu sehen.

Eine Begebenheit hat sich besonders eingeprägt. Die mit Lebensmittel bedachte Familie hat, obwohl sie selber gerade so über die Runden kommt, noch Flüchtlingsfamilien aus der Ostukraine unterstützt und von dem, was sie bekommen haben, etwas weitergegeben. Das ist gelebte Nächstenliebe.

Wann ist der nächste Transport und was wird diesmal benötigt?

Die Spenden kommen in der Ukraine an: hier die Übergabe vor einem Kinderheim mit Schule. © Privat

Es ist geplant in diesem Jahr nochmals einen Transport durchzuführen, das wäre dann der Vierte in 2023 und insgesamt bereits der achte Transport. Angedacht ist, vor der kalten Jahreszeit, nämlich Anfang November sich auf den Weg zu machen. Vielleicht ist es sogar möglich, mit zwei Autos zu fahren. Benötigt werden wie bereits erwähnt haltbare Lebensmittel, Schulsachen aber auch Hygieneartikel.

Auch Windeln und Krücken sind sehr gefragt. Es ist auch geplant den Kindern eine kleine Weihnachtsfreude zu machen und diese mit Süßigkeiten wie Schokolade, Lebkuchen und Gummibärchen zu beschenken. Es wird um Verständnis gebeten, dass keine Kleidung mitgenommen werden kann, da hier der logistische Aufwand sehr groß ist.

Das Interview führte: Sabine Schäfer