Neuwahlen beim Museumsverein Altomünster – Diskussion über Eintrittsgelder

Das Museumsteam: Siegfried Sureck, Klaus Peter Zeyer, Regina Schüffner, Susanne Allers, Susanne Köhler, Karin Alzinger und Prof. Dr. Wilhelm Liebhart (von links). © gh

Der Museumsverein Altomünster lässt sich stets viel einfallen, um attraktiv und abwechslungsreich zu sein. Auch intern ist der Verein dank vieler ehrenamtlicher Helfer sehr gut aufgestellt. Das zeigte die harmonische Jahresversammlung beim Kapplerbräu.

Altomünster: Der Verein reagierte mit Weitblick auf die vielfältigen Aufgaben, die auf den Schultern des Vorstands ruhen und beschloss deshalb, künftig drei gleichberechtigte Vorsitzende zu wählen. So wurde zum bewährten Team von Prof. Dr. Wilhelm Liebhart und Regina Schüffner jetzt auch noch Karin Alzinger als dritte Vorsitzende gewählt.

Im Amt als Schriftführer blieb Klaus Peter Zeyer, und als Schatzmeisterin stellte sich erneut Susanne Allers zur Verfügung. Als Kassenprüfer wurde Siegfried Sureck betätigt und bekam mit Susanne Köhler eine neue Hilfe zur Seite, da Birgit Wiedmann nicht mehr antrat.

Wilhelm Liebhart dankte allen für das Vertrauen und wünschte sich weiterhin eine gute Zusammenarbeit im Team und mit den Mitgliedern und Helfern. Die stellvertretende Landrätin Marianne Klaffki lobte in ihren Grußworten die ehrenamtlichen Aktivitäten, die sie „hier immer wieder begeistern“.

Stark diskutiert wurde die Erhöhung des Eintrittsgeldes. Während Liebhart dafür plädierte, gar nichts zu verlangen, weil ein Museumsbesuch in Augsburg auch nichts kostet und sich die ehrenamtlichen Kräfte in Altomünster auch so zur Verfügung stellen, fanden andere Mitglieder, „was nichts kostet, ist auch nichts wert“. Eine Entscheidung konnte in der Versammlung aber noch nicht getroffen werden.

In seinem Jahresrückblick unterstrich Vorsitzender Wilhelm Liebhart, dass „Museum, Volkshochschule und Dachauer Forum hervorragend zusammenarbeiten“. Das würde sich vor allem in den gelungenen Literaturabenden oder Führungen aktuell oder in digitaler Form widerspiegeln.

Susanne Allers erinnerte an die gelungenen Ausstellungen, vor allem das Künstlersymposium. Regina Schüffner ging auf die Jugendarbeit ein, die vor allem im Rahmen des Ferienprogramms angeboten wurde.

Gerne erinnerten sich die Verantwortlichen auch an die 25-Jahrfeier des Museums, die erstmals im Refektorium des Klosters stattfinden durfte und bei der über 80 geladene Gäste mitfeierten.

Erfreuliche Zahlen präsentierte Schriftführer Klaus Peter Zeyer, denn der Mitgliederstand des Vereins ist geringfügig angewachsen und beträgt derzeit 121 Mitglieder. Fast doppelt so groß ist der Freundeskreis, der die Arbeit im Museum immer unterstützt.

Besonders stolz sind die Museumsleute auch, dass sie QR-Code-basierte Audioguides für zehn ausgewählte Stationen im Museum anbieten können. Neben Wilhelm Liebhart haben sich dafür auch Regina und Viktoria Schüffner, Susanne Allers und Klaus Peter Zeyer mit den Texten befasst und gehen an der letzten Station auch auf die Fragen der Zukunft des Klosterareals ein.

Große Dankesworte wurden noch für Karin Alzinger und Kerstin Idecke ausgesprochen, die nicht nur die aufwendige Gartenpflege übernommen haben, sondern vor allem Kerstin auch für die Bewirtung und alles andere hervorragend zuständig ist.

Auszüge aus dem neuen Jahresprogramm Museumsleiter Wilhelm Liebhart stellte das neue Jahresprogramm vor. Er freute sich, dass die laufende Ausstellung über die Heilpflanzenbücher so gut angenommen wird und dazu auch jeden Sonntag eine Führung angeboten werden kann. Ein Eckpunkt wird kommenden Samstag, 25. März, das Gitarrenkonzert mit Oliver Thedieck, das um 19 Uhr im Museumsforum beginnt. Am 12. Mai gibt es die Vorstellung von drei neuen Birgittenbüchern. Schwester Apollonia wird ihre moderne Übersetzung der Visionen der Heiligen vorstellen, dazu einen Jahreskalender für Nonnen, den damals Prior Simon Hörmann verfasst hat und „Sprüche der hl. Birgitta für jeden Tag“. In alten Handschriften hat die Tochter der zweiten Vorsitzenden, Viktoria Schüffner, studiert und wird am 26. Mai entsprechend „Das Frauenbild der heiligen Birgitta“ darstellen. Im zweiten Halbjahr wird ja das 250-jährige Bestehen des Alto- Münsters gefeiert, das Johann Michael Fischer erbaut hat. Dazu ist eine Ausstellung gewidmet. Führungen zu den Kirchenglocken, den Versuch eines Literaturkreises oder ein heiterer Abend im Sinne vom Komiker Heinz Erhardt, sind außerdem geplant. gh