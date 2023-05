Die Pausenhof-Rebellion von Altomünster

Große Pokémon-Fans sind die Grundschüler Jona, Lara, Michelle, Beatrice, Christoph, Mattis, Julian, Beyazit, Elisabeth, Marla und Charlotte (von links). Am Mittwoch fand daher an der Altomünsterer Schule ihre erste Pro-Pokémon-Demo statt. © Rist

Weil die Tauschgeschäfte mit Karten und Stickern überhand nahmen, hatte die Schulleitung die Grundschule Altomünster am Montag zur „Pokémon-freien Zone“ erklärt. Die kleinen Schüler wehren sich nun dagegen – mit erstaunlich demokratischen Mitteln.

Altomünster – Seit 1996 gibt es die kleinen japanischen Fabelwesen Pokémon. Als Karten oder Sticker passen sie in jede Tasche, dazu gibt es Filme und Spiele.

Weil sich zuletzt auch zahlreiche, bei Grundschülern beliebte Youtube-Stars wieder für das eigentlich alte Pokémon-Thema interessierten, erlebten die japanischen Mini-Figuren eine Renaissance. „Im Moment haben wir einen regelrechten Pokémon-Hype, das Thema ist grade wieder sehr, sehr, sehr aktuell“, erklärt Susanne Tausche, Konrektorin an der Grundschule Altomünster.

An ihrer Schule waren die bunten Monster sogar wieder so beliebt, dass in den Pausen – und zuweilen sogar während des Unterrichts – ein reger Tauschhandel einsetzte. Zudem, das berichten Tausche sowie zahlreiche Eltern, seien die begehrten Tauschobjekte sogar so beliebt gewesen, dass es deswegen zu Streitigkeiten gekommen sei. „Für uns Lehrer war es unmöglich nachzuvollziehen, wem welche Karte gehört.“ Da laut Tausche hinter „jeder Karte ja auch ein gewisser Wert steckt“ und es deshalb „problematisch ist, wenn einzelne Karten verschwinden“, griff die Schulleitung am vergangenen Montag durch: Sie erklärte die Grundschule Altomünster zur „Pokémon-freien Zone“.

Der achtjährige Julian war einer der Schüler, den das Verbot hart traf. Er liebte es, die Karten, die es in verschiedenen Farben und Ausführungen gibt und auf denen auch die jeweilige Superkraft des Pokémon vermerkt ist, zu tauschen. „Das geht so nicht, wir müssen was machen“, kündigte er daher wild entschlossen seiner Oma Monika Hanrieder an.

Schüler skandieren „Po-ké-mon, Po-ké-mon“ auf dem Pausenhof

Und tatsächlich: Initiiert von Viertklässlern fanden am Mittwoch sowie am Freitag an der Altomünsterer Grundschule Demos statt. Als Julian von der Schule nach Hause kam, hatte er laut seiner Oma „keine Stimme mehr“ – so laut hätten er und seine Freunde „Po-ké-mon, Po-ké-mon“ skandiert.

Wie viele Kinder gegen das Pokémon-Verbot Widerstand leisten, ist nicht ganz klar. Julian zufolge ist es „bestimmt die halbe Schule, aber mindestens ein Viertel“.Die stellvertretende Schulleiterin Tausche möchte sich auf eine Teilnehmerzahl bei den Demos nicht festlegen lassen.

Sicher ist: Sie und ihre Kollegen finden es gut, was die Kinder machen. „Das ist gelebte Demokratie“, sagt sie. Auch Oma Hanrieder nennt das Engagement ihres Enkels und von dessen Freunden „richtig cool“! Schließlich seien die Kinder selbst auf die Idee gekommen, sich mit Plakaten und Demonstrationen gegen die Entscheidung der Schulleitung zu wehren. „Das war nicht von Eltern fremdgesteuert“, betont Hanrieder. Insofern sei es bemerkenswert, „wie viel Schneid die Kinder haben“!

Schule offen für Lösungen: „Wir haben schon ein paar Ideen“

Nächste Woche soll der Kampf gegen das Verbot weitergehen. Julian und Co. haben bereits neue Plakate vorbereitet. Der Erfolg, findet Julians Freund Jona, gebe den Aktivisten nämlich recht: „Zuerst haben wir uns in der Pause in die Ecke gestellt und Schilder hoch gehalten. Dann kamen immer mehr dazu. Und viele hatten dann auch Schilder dabei.“

Konrektorin Tausche jedenfalls ist gesprächsbereit. Sie stehe zwar zu ihrer „erzieherischen Maßnahme“, habe aber durchaus schon „Ideen“, wie man das Pokémon-Problem zur Zufriedenheit aller lösen könnte. Wie diese Ideen aussehen, wollte sie gestern noch nicht verraten. Frederic Rist/Stefanie Zipfer

