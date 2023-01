Diözese hat Klosterkripperl in über 30 Umzugskartons nach Altomünster zurückgebracht

Vielfältig und prächtig ist die Szene der Heiligen drei Könige, die derzeit noch zu besichtigen ist. © Gisela Huber

Die Erzdiözese hat Wort gehalten und den Altomünsterern ihr Klosterkripperl wieder zurückgegeben. Es war bei der Auflösung des Birgittenklosters mit all den anderen Wertgegenständen zur Registrierung nach München ins Diözesanarchiv geholt worden.

Altomünster – Vermutlich wäre es auch im Depotlager in Neumarkt St. Veit geblieben, wenn es nicht ein sehnlichster Wunsch der Altomünsterer Bürger gewesen wäre, dass „ihr“ Klosterkripperl mit den vielen verschiedenen Bildern und Figuren wieder hierher zurückkehrt und die Menschen und vor allem Kinder erfreut. Immer wieder war dieser Wunsch in den Bürgerversammlungen geäußert worden.

Damals für 530 Gulden gekauft

Den unermesslichen Wert in Sachen Glaubensbildung hatte vor genau 160 Jahren Pfarrer Augustin Reischl erkannt, als er vom Birgittenkloster in München die Krippe für 530 Gulden für Altomünster kaufte. Sie sollte vor allem für die Glaubensvermittlung an die Jugend eingesetzt werden – mit „gutem Erfolg“, wie er in der Chronik vermerkt hatte.

Über 30 Kartons stapeln sich

Vor kurzem nun kam das Kripperl in der Gesamtheit an, nachdem man im letzten Jahr kurz vor Weihnachten nur einen kleinen Teil des Kripperls erhalten hatte, so dass 2022 wenigstens die Weihnachtsszene in aller Schnelle hinter dem neuen Schauglas aufgebaut werden konnte. Die „Bastelarbeit“ wurde vor allem von Manfred Eichner und Andreas Gryska in Zusammenarbeit mit dem Pfarrgemeinderat erledigt. Sie pflegen das Kripperl auch, das nun natürlich erweitert wird. Über 30 Umzugskartons stapelten sich in der Sakristei mit dem wertvollen Inhalt der 27 Bilder, die es von der Herbergssuche bis Pfingsten gibt. „Aber wir müssen erst alles anschauen und zuordnen, was die einzelnen Figuren alles darstellen“, betonten die beiden Macher des Kripperls.

Über 30 Umzugskartons stapeln sich derzeit in der Sakristei und warten darauf, ausgepackt zu werden. © Gisela Huber

Es wird also noch eine ganze Menge Arbeit auf die „Kripperlspezialisten“ von Altomünster zukommen, bis sie einen Überblick über ihren kleinen Schatz bekommen, den sie nun den Kindern und Erwachsenen wieder zeigen können.

Im Moment ist die Szene der Heiligen drei Könige aufgebaut mit vielen neuen „alten“ Figuren, bei denen auch die Massaikrieger dabei sind oder der Elefant und die Ritter, die unbedingt zum Zug gehören. In einem eigenen Schrank wurde jetzt auch das Kirchlein mit dem Jesuskind aufgebaut, das mit einem kleinen Obolus gefüttert, aus der Kapelle tritt, aber auch schnell wieder verschwindet. Dies hatten die Altomünsterer im letzten Jahr ebenfalls sehr vermisst.

Täglich bis 17 Uhr geöffnet

Zug um Zug wird man also immer neue Szenen zu sehen bekommen, denn vorläufig ist das Klosterkripperl neben dem Sakristeieingang täglich bis 17 Uhr geöffnet. Aus einem der Kartons schauen auch die drei Kreuze von der Kreuzigung und die von der Auferstehung heraus – ein Zeichen, dass neben der Geburt Christi und dem Tod, vor allem auch die Auferstehung ein wichtiger Bestandteil des Glaubens ist und Mut macht.