Gestrandeter Kieler spuckt und schlägt um sich

Ein Betrunkener hat am Mittwoch in Altomünster Sicherheitsmitarbeiter der Bahn attackiert und bespuckt.

Altomünster – Ein betrunkener Kieler hat sich gestern in Altomünster wild aufgeführt. Wie die Bundespolizei mitteilt, war der 23-Jährige offenbar dort am S-Bahnhof gestrandet. Am Mittwochmorgen weckten Mitarbeiter der Deutschen Bahn Sicherheit (DBS) den auf einer Bank Schlafenden, woraufhin der Mann aus Norddeutschland sofort anfing, die Männer zu beschimpfen. Als er gegenüber den Sicherheitsmitarbeitern handgreiflich wurde und diese bespuckte, überwältigten sie ihn. Hinzugerufene Beamte der Bundespolizei stellten bei dem Kieler einen Alkoholwert von zwei Promille fest.

Alle Beteiligten erlitten kleinere Schürfwunden. Ein Mitarbeiter des Bahnsicherheit klagte nach einem Schlag auf die Nase über Schmerzen. Der Kieler muss sich wegen Körperverletzung und Beleidigung verantworten. dn