Hermann Well bekommt 36. Bürgermedaille

Er war Lehrer, Rektor und Kommunalpolitiker. Die Musik spielte seit jeher ebenfalls eine große Rolle in seinem Leben. Hermann Well wurde beim Jahresabschlussessen des Marktgemeinderats geehrt.

Altomünster – Mit einem Augenzwinkern auf die Auswüchse der neuen Datenschutzverordnung eröffnete Altomünsters Bürgermeister Anton Kerle das gesellige Jahresabschlussessen des Marktgemeinderats im Viktoriahof in Hohenzell, perfekt organisiert von Kerles Assistentin Bettina Reiter.

Eigentlich sei es nicht ohne weiteres erlaubt, die Anwesenden namentlich zu benennen. „Doch ich bin ordentlich und mache das, auch wenn mir daraus eine Dienstaufsichtsbeschwerde erwachsen sollte“, so Anton Kerle. Zum Drei-Gänge-Menü, musikalisch untermalt durch die Hirangl-Musi, begrüßte der Gemeindechef nicht nur seine Kollegen aus Gemeinderat und Verwaltung, sondern auch die Konrektorin der Schule, Susanne Tausche, Altbürgermeister und Ehrenbürger Konrad Wagner mit Frau sowie zahlreiche Träger der Bürgermedaille. Eine Auszeichnung, die der Gemeinderat stets wohl geprüft und einstimmig vergeben muss – zum zweiten Mal in Anton Kerles Amtszeit, zum 36. Mal überhaupt.

Verdienstvolles Wirken zum Wohl des Marktes Altomünster, diese Begründung in der Satzung kann Hermann Well mit Fug und Recht für sich in Anspruch nehmen. Der älteste Sohn der legendären Well-Familie war nicht nur Lehrer in Altomünster und später Rektor der Grundschule Röhrmoos, sondern hat seine musikalischen Fähigkeiten mit großem Engagement an die Schüler weitergegeben, nach dem Motto: „Kein Kind ist unmusikalisch“. Er holte mit den Schülern der Volksschule Altomünster den ersten Preis eines Musikwettbewerbs und formierte später mehrere Musikgruppen. Besonders am Herzen lagen ihm Kultur, Bildung und Brauchtumspflege. So war er Schriftführer und zweiter Vorsitzender des Musikvereins Altomünster und geleitete etliche Generationen von Burschenballkönigspaaren als Tanzleiter sicher durch jeden Walzer oder die Francaise. Beliebt waren auch die offenen Volkstanzabende in der Weilachmühle.

In Sachen Bildung engagiert sich der 75-Jährige seit 2005 ehrenamtlich als Nachhilfelehrer der dritten und vierten Jahrgangsstufe.

Die Kommunalpolitik nahm ein breites Feld in Hermann Wells Leben ein: Er war Gemeinderat für die Freien Wähler von 1990 bis 2002, dabei in etlichen Ausschüssen tätig, sechs Jahre Kulturreferent, sechs Jahre Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Altomünster und von 1996 bis 2014 Kreistagsmitglied und hier ebenfalls in mehreren Ausschüssen engagiert. 2014 wurde er mit der Landkreisverdienstmedaille gewürdigt.

Zur Verleihung der Bürgermedaille samt Urkunde hatte sich Anton Kerle feierlich die Amtskette umgelegt. Er übergab zudem einen Präsentkorb sowie Blumen für Wells Frau Anneliese. Durch den lang anhaltenden Applaus hatte der Geehrte keine Gelegenheit für eine eigene kleine Rede, denn gleich ging es weiter mit dem Eintrag ins Ehrenbuch der Marktgemeinde. Doch bedankte sich Hermann Well mit einem Lächeln und herzlichem Händedruck bei jedem seiner Gratulanten.

sas