Unfallfahrer lässt Verletzte einfach auf der Straße liegen

Die Dachauer Polizei sucht den Fahrer eines Motorrollers, der in Altomünster eine 16-Jährige anfuhr und das Weite suchte. Die Verletzte ließ er auf der Straße liegen.

Altomünster - Wie die Dachauer Polizei mitteilt, war reine 16-jährige Fußgängerin am Mittwochabend gegen 19.15 Uhr in der Bahnhofstraße in Altomünster unterwegs. Die Fußgängerin ging auf der linken Seite der Bahnhofstraße, als sie ein Motorengeräusch hinter sich hörte. Als sie sich umdrehte, sah sie einen Motorroller hinter sich in gleicher Richtung fahren. Die 16-Jährige versuchte noch auszuweichen, wurde aber von dem Roller erfasst und zur Seite geschleudert. Durch den Anprall stürzte die Fußgängerin und verletzte sich leicht.

Der Rollerfahrer sah sich noch kurz um und fuhr weiter. Um die auf dem Boden liegende Fußgängerin kümmerte wer sich nicht. Die 16-Jährige kann den Roller nicht beschreiben, vom Fahrer ist nur bekannt, dass er männlich ist und einen dunklen Helm trug.

Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Dachau unter 0 81 31/5610 zu melden. dn