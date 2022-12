Ein Christkindlmarkt ganz im Zeichen des Zusammenseins

Erwarteter Besuch: Nikolaus mit seinen Engerln und dem Altomünsterer Christkind. © Gisela Huber

Viele Menschen konnten es kaum erwarten, bis endlich wieder am 3. Adventssonntag der Christkindlmarkt in Altomünster stattfinden konnte.

Altomünster – Bürgermeister Michael Reiter begrüßte herzlich die vielen Gäste und freute sich mit ihnen, dass dieser Tag wieder ganz im Zeichen der Geselligkeit stand.

Vereine und Dorfgemeinschaften machen mit

Der Gemeindechef dankte vor allem allen Vereinen und Dorfgemeinschaften, die diesen Markt nun bereits zum 44. Mal ausrichteten und „nicht müde geworden sind, immer wieder mit neuen Ideen und Angeboten ihre Stände und Adventshütten zu bestücken“.

Es war ein buntes Treiben, mehr und mehr füllten sich der Marktplatz und der angrenzende Parkplatz mit Menschen, sodass kaum mehr ein Durchkommen möglich war. Es mischte sich der Duft von Glühwein, Lebkuchen, frisch gebackenen Strauben, Popcorn oder Steaks und Grillwürsten oder des ungarischen Gulasch miteinander und machte das aus, was die Besucher an einem Christkindlmarkt so lieben: die vielen unterschiedlichen kulinarischen Angebote.

Jede Menge Geschenke

Natürlich konnten die Marktbesucher auch kleine Geschenke erstehen. Etwa selbst gemachte Marmeladen, Plätzchen oder „flüssiges Manna“, aber es gab auch Holzsachen, Dekomaterialien, selbst gestrickte Socken sowie Kuchen, Torten, frische Lebkuchen – einfach alles, was das Herz begehrt. Wer wollte, konnte sich auch selber Kerzen ziehen.

Mit dabei war natürlich auch wieder die Partnergemeinde aus dem ungarischen Nagyvenyim mit der Bürgermeisterin Katalin Kaiser sowie die Freunde aus Tscherms mit ihren südtiroler Spezialitäten. Vor allem die Kinder konnten es dann kaum erwarten, bis endlich der heilige Nikolaus mit seinen Engerln vorbeikam und durch die Straßen zog, wobei die Engerl viele Süßigkeiten verteilten. Unter ihnen war auch das Altomünsterer Christkindl, das heuer Luisa Wenger aus Hohenzell sein durfte. Sie hieß alle Gäste mit einem Gedicht herzlich willkommen.

Das Wetter spielte perfekt mit. Sandte es am Anfang schon mal viele Schneeflocken, so wagte sich auch kurzzeitig die Sonne heraus, um dann doch die Näschen etwas frieren zu lassen. Als dann am frühen Abend vor allem die Jugend immer noch fröhlich beisammen war, da setzte dann der kräftige Schneefall ein, der dann noch einmal eine ganz eigene Stimmung schuf, bis die letzten nach Hause gingen.

